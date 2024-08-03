Погибшая в Нижнем Тагиле девочка звонила бабушке из-под завалов

04 августа 2024 в 17:32 Размер текста - 17 +

Девочка оказалась глубоко под завалами Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Юная Камилла, с которой простились сегодня в Нижнем Тагиле, первое время была жива и даже звонила бабушке из-под завалов. Подробности трагедии, в результате которой погибли 10 человек, URA.RU рассказал друг 12-летней девочки. «Мама Камиллы была на кухне в „свечке“, которая осталась стоять в левой части дома. А Камилла была в комнате с четырехмесячным братиком Никитой. Эта комната обвалилась, под завалы попали она и брат. Их маму вытащили потом с третьего этажа», — рассказал знакомый семьи. Младенец не пострадал каким-то чудом: малыша удалось достать одним из первых. Он получил сотрясение мозга, и сейчас находится в больнице. А вот его сестра оказалась глубоко под завалами. В первый день девочка даже сумела позвонить бабушке с сотового телефона, но когда ранним утром 2 августа ее достали спасатели, она была уже мертва. «Смотрю сейчас видео, на котором они с братиком, такие красивые и счастливые, и плачу. Очень горько осознавать, что Камиллы больше нет», — добавил ее друг. ЧП в Нижнем Тагиле случилось днем 1 августа. Из-за взрыва бытового газа обрушилась пятиэтажка. Погибли 10 человек, из них пятеро детей. Все самое главное о трагедии, — в сюжете URA.RU. В момент трагедии Камилла сидела с четырехмесячным братом Фото: соцсети девочки Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Юная Камилла, с которой простились сегодня в Нижнем Тагиле, первое время была жива и даже звонила бабушке из-под завалов. Подробности трагедии, в результате которой погибли 10 человек, URA.RU рассказал друг 12-летней девочки. «Мама Камиллы была на кухне в „свечке“, которая осталась стоять в левой части дома. А Камилла была в комнате с четырехмесячным братиком Никитой. Эта комната обвалилась, под завалы попали она и брат. Их маму вытащили потом с третьего этажа», — рассказал знакомый семьи. Младенец не пострадал каким-то чудом: малыша удалось достать одним из первых. Он получил сотрясение мозга, и сейчас находится в больнице. А вот его сестра оказалась глубоко под завалами. В первый день девочка даже сумела позвонить бабушке с сотового телефона, но когда ранним утром 2 августа ее достали спасатели, она была уже мертва. «Смотрю сейчас видео, на котором они с братиком, такие красивые и счастливые, и плачу. Очень горько осознавать, что Камиллы больше нет», — добавил ее друг. ЧП в Нижнем Тагиле случилось днем 1 августа. Из-за взрыва бытового газа обрушилась пятиэтажка. Погибли 10 человек, из них пятеро детей. Все самое главное о трагедии, — в сюжете URA.RU.