03 августа 2024

Погибшая в Нижнем Тагиле девочка звонила бабушке из-под завалов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, мчс, нижний тагил, обрушение, последствия, строительная техника, спасатели, разбор завалов, ликвидация, сибирская 81
Девочка оказалась глубоко под завалами Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Юная Камилла, с которой простились сегодня в Нижнем Тагиле, первое время была жива и даже звонила бабушке из-под завалов. Подробности трагедии, в результате которой погибли 10 человек, URA.RU рассказал друг 12-летней девочки.

«Мама Камиллы была на кухне в „свечке“, которая осталась стоять в левой части дома. А Камилла была в комнате с четырехмесячным братиком Никитой. Эта комната обвалилась, под завалы попали она и брат. Их маму вытащили потом с третьего этажа», — рассказал знакомый семьи.

Младенец не пострадал каким-то чудом: малыша удалось достать одним из первых. Он получил сотрясение мозга, и сейчас находится в больнице. А вот его сестра оказалась глубоко под завалами. В первый день девочка даже сумела позвонить бабушке с сотового телефона, но когда ранним утром 2 августа ее достали спасатели, она была уже мертва.

«Смотрю сейчас видео, на котором они с братиком, такие красивые и счастливые, и плачу. Очень горько осознавать, что Камиллы больше нет», — добавил ее друг.

ЧП в Нижнем Тагиле случилось днем 1 августа. Из-за взрыва бытового газа обрушилась пятиэтажка. Погибли 10 человек, из них пятеро детей. Все самое главное о трагедии, — в сюжете URA.RU.

В момент трагедии Камилла сидела с четырехмесячным братом
В момент трагедии Камилла сидела с четырехмесячным братом
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Юная Камилла, с которой простились сегодня в Нижнем Тагиле, первое время была жива и даже звонила бабушке из-под завалов. Подробности трагедии, в результате которой погибли 10 человек, URA.RU рассказал друг 12-летней девочки. «Мама Камиллы была на кухне в „свечке“, которая осталась стоять в левой части дома. А Камилла была в комнате с четырехмесячным братиком Никитой. Эта комната обвалилась, под завалы попали она и брат. Их маму вытащили потом с третьего этажа», — рассказал знакомый семьи. Младенец не пострадал каким-то чудом: малыша удалось достать одним из первых. Он получил сотрясение мозга, и сейчас находится в больнице. А вот его сестра оказалась глубоко под завалами. В первый день девочка даже сумела позвонить бабушке с сотового телефона, но когда ранним утром 2 августа ее достали спасатели, она была уже мертва. «Смотрю сейчас видео, на котором они с братиком, такие красивые и счастливые, и плачу. Очень горько осознавать, что Камиллы больше нет», — добавил ее друг. ЧП в Нижнем Тагиле случилось днем 1 августа. Из-за взрыва бытового газа обрушилась пятиэтажка. Погибли 10 человек, из них пятеро детей. Все самое главное о трагедии, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...