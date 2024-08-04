Как определить кариес без похода к врачу

Врач Романова: помутнение эмали может свидетельствовать о кариесе

04 августа 2024 в 17:32 Размер текста - 17 +

Тусклая и серая эмаль может говорить о наличии кариеса, заявила врач Юлиана Романова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Одним из первых признаков развития кариеса является помутнение эмали. Об этом сообщила челюстно-лицевой хирург, имплантолог и пародонтолог Юлиана Романова. «Пораженный участок эмали выглядит тусклым и серым, как будто пустым изнутри. Такой внешний вид связан с разрушением подлежащего дентина, приобретающего в результате некроза коричневый или черный цвет», — рассказала Романова в разговоре с «Газетой.Ru». Врач также отметила, что белые пятна на зубах тоже могут быть индикаторами кариеса и свидетельствовать о его активном прогрессировании. Она подчеркнула важность своевременного обращения к стоматологу, поскольку в ранних стадиях кариес можно успешно лечить без бормашины, используя реминерализующие смолы. Врач также добавила, что кровоточивость десен может быть вызвана застреванием пищи в кариозных полостях, а не только пародонтитом. По словам специалиста, неприятный запах изо рта может быть признаком кариозного поражения зубов. Кроме того, Романова указала, что зачастую черные пятна на зубах — просто пигментированный налет, удаляемым при профессиональной чистке. Ранее издание Mirror перечислило «тонкие» симптомы полости рта. Так, язвы во рту, которые появляются там на регулярной основе и не проходят в течение двух недель, могут сигнализировать о раке полости рта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Одним из первых признаков развития кариеса является помутнение эмали. Об этом сообщила челюстно-лицевой хирург, имплантолог и пародонтолог Юлиана Романова. «Пораженный участок эмали выглядит тусклым и серым, как будто пустым изнутри. Такой внешний вид связан с разрушением подлежащего дентина, приобретающего в результате некроза коричневый или черный цвет», — рассказала Романова в разговоре с «Газетой.Ru». Врач также отметила, что белые пятна на зубах тоже могут быть индикаторами кариеса и свидетельствовать о его активном прогрессировании. Она подчеркнула важность своевременного обращения к стоматологу, поскольку в ранних стадиях кариес можно успешно лечить без бормашины, используя реминерализующие смолы. Врач также добавила, что кровоточивость десен может быть вызвана застреванием пищи в кариозных полостях, а не только пародонтитом. По словам специалиста, неприятный запах изо рта может быть признаком кариозного поражения зубов. Кроме того, Романова указала, что зачастую черные пятна на зубах — просто пигментированный налет, удаляемым при профессиональной чистке. Ранее издание Mirror перечислило «тонкие» симптомы полости рта. Так, язвы во рту, которые появляются там на регулярной основе и не проходят в течение двух недель, могут сигнализировать о раке полости рта.