Стоматолог перечислила «тонкие» симптомы рака полости рта

Mirror: язвы и необъяснимое кровотечение во рту сигнализируют о раке

04 августа 2024 в 09:32 Размер текста - 17 +

О раке полости рта могут свидетельствовать язвы, кровотечение и красные или белые пятна во рту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Язвы во рту, которые появляются там на регулярной основе и не проходят в течение двух недель, могут сигнализировать о раке полости рта. Об этом заявило иностранное издание. «Не каждая язва во рту свидетельствует о раке, но очень важно, чтобы любые постоянные или необычные язвы были проверены медицинским работником, если они не исчезают в течение двух недель», — сообщили в Mirror . К симптомам, на которые следует обратить внимание, там отнесли необъяснимое кровотечение (особенно если оно сопровождается другими симптомами) и тугие красные или белые пятна или же красные бархатистые участки, более гладкие и плоских, чем окружающие ткани. Любые из этих пятен могут возникать на языке, деснах, внутренней стороне щек или дне рта. Также в издании назвали и другие симптомы: Голос человека становится хриплым без причины или более низким по тону. К этому же следует отнести прерывистый голос или дискомфорт при разговоре;

Размножение раковых клеток приводит к образованию масс и комочков, а они, в свою очередь — к заметным отекам, влияющие на функции рта, затрудняющие жевание и речь. Отеки-симптомы рака сопровождаются болью;

Значительная беспричинная потеря веса;

Боль в ухе без потери слуха;

Хронический неприятный запах изо рта. Ранее стало известно, что родившиеся с 1965 по 1996 годы люди чаще болеют 17 видами рака, чем предыдущие поколения. Об этом сообщает «360.ru» со ссылкой на проведенный учеными анализ данных более 23 миллионов больных раком людей в возрасте от 25 до 84 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Язвы во рту, которые появляются там на регулярной основе и не проходят в течение двух недель, могут сигнализировать о раке полости рта. Об этом заявило иностранное издание. «Не каждая язва во рту свидетельствует о раке, но очень важно, чтобы любые постоянные или необычные язвы были проверены медицинским работником, если они не исчезают в течение двух недель», — сообщили в Mirror. К симптомам, на которые следует обратить внимание, там отнесли необъяснимое кровотечение (особенно если оно сопровождается другими симптомами) и тугие красные или белые пятна или же красные бархатистые участки, более гладкие и плоских, чем окружающие ткани. Любые из этих пятен могут возникать на языке, деснах, внутренней стороне щек или дне рта. Также в издании назвали и другие симптомы: Ранее стало известно, что родившиеся с 1965 по 1996 годы люди чаще болеют 17 видами рака, чем предыдущие поколения. Об этом сообщает «360.ru» со ссылкой на проведенный учеными анализ данных более 23 миллионов больных раком людей в возрасте от 25 до 84 лет.