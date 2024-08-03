03 августа 2024

Названа дата открытия ледовой арены УГМК в Екатеринбурге

Директор «Автомобилиста» заявил, что «УГМК-арену» откроют в конце декабря
© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккеисты сыграют на новой "УГМК-арене" в первом раунде плей-офф
Хоккеисты сыграют на новой "УГМК-арене" в первом раунде плей-офф Фото:

Директор хоккейного клуба «Автомобилист» Максим Рябков заявил, что новую «УГМК-арену» технически откроют 31 декабря этого года. Об этом функционер рассказал на празднике Дня болельщика.

«Технический ввод состоится 31 декабря. Открытие для основной команды „Автомобилиста“ к первому раунду плей-офф», — передает слова Рябкова telegram-канал «Берегись автомобиля».

Многострадальная ледовая арена несколько раз горела в прошлом году. Также рядом с ней и цирком должна появиться новая набережная, которую должны сдать к осени 2024 года.

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Директор хоккейного клуба «Автомобилист» Максим Рябков заявил, что новую «УГМК-арену» технически откроют 31 декабря этого года. Об этом функционер рассказал на празднике Дня болельщика. «Технический ввод состоится 31 декабря. Открытие для основной команды „Автомобилиста“ к первому раунду плей-офф», — передает слова Рябкова telegram-канал «Берегись автомобиля». Многострадальная ледовая арена несколько раз горела в прошлом году. Также рядом с ней и цирком должна появиться новая набережная, которую должны сдать к осени 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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