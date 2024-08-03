Названа дата открытия ледовой арены УГМК в Екатеринбурге

Хоккеисты сыграют на новой "УГМК-арене" в первом раунде плей-офф
Директор хоккейного клуба «Автомобилист» Максим Рябков заявил, что новую «УГМК-арену» технически откроют 31 декабря этого года. Об этом функционер рассказал на празднике Дня болельщика.
«Технический ввод состоится 31 декабря. Открытие для основной команды „Автомобилиста“ к первому раунду плей-офф», — передает слова Рябкова telegram-канал «Берегись автомобиля».
Многострадальная ледовая арена несколько раз горела в прошлом году. Также рядом с ней и цирком должна появиться новая набережная, которую должны сдать к осени 2024 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!