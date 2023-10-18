В Екатеринбурге проверят подрядчика, из-за которого загорелась «УГМК-арена»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на арене уже локализовали
Пожар на арене уже локализовали Фото:

В Екатеринбурге проверят подрядчика, который проводил строительные работы на «УГМК-арена», а после она загорелась. Об этом URA.RU рассказал директор «Ледовой арены» Данил Крицкий.

«Причиной возгорания стало воспламенение листов экструдированного пенополистирола, которое произошло при проведении строительно-монтажных работ представителями подрядной организации. Пострадавших нет, ущерб незначителен, его точный объем будет определен после детального обследования. В отношении данной компании будет проведена соответствующая проверка», — сообщил Крицкий.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге второй раз за последние два месяца загорелась ледовая арена УГМК, последний случай был зафиксирован в середине августа. По словам спасателей, 18 октября горел утеплитель на площади 100 кв. м. Пожар быстро локализовали.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге проверят подрядчика, который проводил строительные работы на «УГМК-арена», а после она загорелась. Об этом URA.RU рассказал директор «Ледовой арены» Данил Крицкий. «Причиной возгорания стало воспламенение листов экструдированного пенополистирола, которое произошло при проведении строительно-монтажных работ представителями подрядной организации. Пострадавших нет, ущерб незначителен, его точный объем будет определен после детального обследования. В отношении данной компании будет проведена соответствующая проверка», — сообщил Крицкий. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге второй раз за последние два месяца загорелась ледовая арена УГМК, последний случай был зафиксирован в середине августа. По словам спасателей, 18 октября горел утеплитель на площади 100 кв. м. Пожар быстро локализовали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...