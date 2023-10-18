В Екатеринбурге проверят подрядчика, из-за которого загорелась «УГМК-арена»

18 октября 2023 в 13:58 Размер текста - 17 +

Пожар на арене уже локализовали Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге проверят подрядчика, который проводил строительные работы на «УГМК-арена», а после она загорелась. Об этом URA.RU рассказал директор «Ледовой арены» Данил Крицкий. «Причиной возгорания стало воспламенение листов экструдированного пенополистирола, которое произошло при проведении строительно-монтажных работ представителями подрядной организации. Пострадавших нет, ущерб незначителен, его точный объем будет определен после детального обследования. В отношении данной компании будет проведена соответствующая проверка», — сообщил Крицкий. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге второй раз за последние два месяца загорелась ледовая арена УГМК, последний случай был зафиксирован в середине августа. По словам спасателей, 18 октября горел утеплитель на площади 100 кв. м. Пожар быстро локализовали.

В Екатеринбурге проверят подрядчика, который проводил строительные работы на «УГМК-арена», а после она загорелась. Об этом URA.RU рассказал директор «Ледовой арены» Данил Крицкий. «Причиной возгорания стало воспламенение листов экструдированного пенополистирола, которое произошло при проведении строительно-монтажных работ представителями подрядной организации. Пострадавших нет, ущерб незначителен, его точный объем будет определен после детального обследования. В отношении данной компании будет проведена соответствующая проверка», — сообщил Крицкий. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге второй раз за последние два месяца загорелась ледовая арена УГМК, последний случай был зафиксирован в середине августа. По словам спасателей, 18 октября горел утеплитель на площади 100 кв. м. Пожар быстро локализовали.