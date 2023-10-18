В Екатеринбурге проверят подрядчика, из-за которого загорелась «УГМК-арена»

В Екатеринбурге проверят подрядчика, который проводил строительные работы на «УГМК-арена», а после она загорелась. Об этом URA.RU рассказал директор «Ледовой арены» Данил Крицкий.
«Причиной возгорания стало воспламенение листов экструдированного пенополистирола, которое произошло при проведении строительно-монтажных работ представителями подрядной организации. Пострадавших нет, ущерб незначителен, его точный объем будет определен после детального обследования. В отношении данной компании будет проведена соответствующая проверка», — сообщил Крицкий.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге второй раз за последние два месяца загорелась ледовая арена УГМК, последний случай был зафиксирован в середине августа. По словам спасателей, 18 октября горел утеплитель на площади 100 кв. м. Пожар быстро локализовали.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.