Развлечения Интересное Свердловские грибники раскрыли, где найти редкие черные лисички. Фото Грибники собрали корзину редких черных лисичек в Свердловской области 05 августа 2024 в 01:06 Размер текста - 17 + Редкие рибы нашли в Екатеринбурге (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Грибники из Свердловской области собрали целую корзину редких черных лисичек, которые являются настоящим деликатесом. Эти грибы нашли в Екатеринбурге в лесу рядом с Химмашем. Фотографии улова были опубликованы в соцсетях. «Вот как-то так получилось… (Собирали) перед Химмашем, в сторону Рудного», — сказано в группе «Дары лесов Урала» в соцсети «ВКонтакте» под фотографиями с черными лисичками. URA.RU сообщало, что эти грибы в мире считаются деликатесом. Также черные лисички очень полезны: они богаты фосфором, кальцием и калием, а содержание белка в них превосходит даже мясо. Наталья Максимова, группа «Дары лесов Урала», vk.com Фото: Наталья Максимова, группа «Дары лесов Урала», vk.com Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Грибники из Свердловской области собрали целую корзину редких черных лисичек, которые являются настоящим деликатесом. Эти грибы нашли в Екатеринбурге в лесу рядом с Химмашем. Фотографии улова были опубликованы в соцсетях. «Вот как-то так получилось… (Собирали) перед Химмашем, в сторону Рудного», — сказано в группе «Дары лесов Урала» в соцсети «ВКонтакте» под фотографиями с черными лисичками. URA.RU сообщало, что эти грибы в мире считаются деликатесом. Также черные лисички очень полезны: они богаты фосфором, кальцием и калием, а содержание белка в них превосходит даже мясо. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям