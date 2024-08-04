04 августа 2024
03 августа 2024

Свердловские грибники раскрыли, где найти редкие черные лисички. Фото

Грибники собрали корзину редких черных лисичек в Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Грибы в Дендрологическом парке. Екатеринбург, грибы
Редкие рибы нашли в Екатеринбурге (архивное фото) Фото:

Грибники из Свердловской области собрали целую корзину редких черных лисичек, которые являются настоящим деликатесом. Эти грибы нашли в Екатеринбурге в лесу рядом с Химмашем. Фотографии улова были опубликованы в соцсетях.

«Вот как-то так получилось… (Собирали) перед Химмашем, в сторону Рудного», — сказано в группе «Дары лесов Урала» в соцсети «ВКонтакте» под фотографиями с черными лисичками.

URA.RU сообщало, что эти грибы в мире считаются деликатесом. Также черные лисички очень полезны: они богаты фосфором, кальцием и калием, а содержание белка в них превосходит даже мясо.

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Грибники из Свердловской области собрали целую корзину редких черных лисичек, которые являются настоящим деликатесом. Эти грибы нашли в Екатеринбурге в лесу рядом с Химмашем. Фотографии улова были опубликованы в соцсетях. «Вот как-то так получилось… (Собирали) перед Химмашем, в сторону Рудного», — сказано в группе «Дары лесов Урала» в соцсети «ВКонтакте» под фотографиями с черными лисичками. URA.RU сообщало, что эти грибы в мире считаются деликатесом. Также черные лисички очень полезны: они богаты фосфором, кальцием и калием, а содержание белка в них превосходит даже мясо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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