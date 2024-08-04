Грибники из Свердловской области собрали целую корзину редких черных лисичек, которые являются настоящим деликатесом. Эти грибы нашли в Екатеринбурге в лесу рядом с Химмашем. Фотографии улова были опубликованы в соцсетях.
«Вот как-то так получилось… (Собирали) перед Химмашем, в сторону Рудного», — сказано в группе «Дары лесов Урала» в соцсети «ВКонтакте» под фотографиями с черными лисичками.
URA.RU сообщало, что эти грибы в мире считаются деликатесом. Также черные лисички очень полезны: они богаты фосфором, кальцием и калием, а содержание белка в них превосходит даже мясо.
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