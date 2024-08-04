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В Тюменской области за сутки случилось 7 пожаров по вине человека

© Служба новостей «URA.RU»
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О возгораниях МЧС отчиталось в оперативной сводке
О возгораниях МЧС отчиталось в оперативной сводке Фото:

В Тюменской области за прошедшие сутки зарегистрировали семь техногенных возгораний. Об этом сообщили в МЧС России по Тюменской области. 

«Техногенные пожары. За сутки зарегистрировано 7 пожаров,» — гласит текст оперативной сводки МЧС. Кроме того за прошедшие 24 часа пожарно-спасательные подразделения 10 раз вызывали для ликвидации последствий ДТП. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени произошел крупный пожар. Он случился 4 августа в районе улицы Бабарынка. 

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В Тюменской области за прошедшие сутки зарегистрировали семь техногенных возгораний. Об этом сообщили в МЧС России по Тюменской области.  «Техногенные пожары. За сутки зарегистрировано 7 пожаров, » — гласит текст оперативной сводки МЧС. Кроме того за прошедшие 24 часа пожарно-спасательные подразделения 10 раз вызывали для ликвидации последствий ДТП.  Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени произошел крупный пожар. Он случился 4 августа в районе улицы Бабарынка. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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