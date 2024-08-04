В Тюменской области за сутки случилось 7 пожаров по вине человека

О возгораниях МЧС отчиталось в оперативной сводке
В Тюменской области за прошедшие сутки зарегистрировали семь техногенных возгораний. Об этом сообщили в МЧС России по Тюменской области.
«Техногенные пожары. За сутки зарегистрировано 7 пожаров,» — гласит текст оперативной сводки МЧС. Кроме того за прошедшие 24 часа пожарно-спасательные подразделения 10 раз вызывали для ликвидации последствий ДТП.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени произошел крупный пожар. Он случился 4 августа в районе улицы Бабарынка.
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