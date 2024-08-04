Из администрации Тобольска уволены ключевые сотрудники

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Заместитель главы администрации Тобольска Светлана Сейдвалиева и директор департамента образования города Анна Стенникова покинули свои должности. Информацию URA.RU подтвердили в мэрии города. «Светлана Сейдвалиева занимала должность заместителя главы и управляющей делами. Действительно, больше она в мэрии не работает», — рассказали агентству в администрации Тобольска. В департаменте образования города также сообщили, что с 6 августа должность директора ведомства покидает Анна Стенникова. Причиной увольнения обеих чиновниц в мэрии назвали переход на новую работу. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске был уволен директор департамента культуры и туризма администрации Тобольска Денис Зенин. Он работал по поддельному диплому о высшем образовании. А с 1 августа в Тобольске сменилс мэр. На место перешедшего в Тюмень Максима Афанасьева был выбран Пет Вагин.