Курганский экс-замгубернатора Чебыкин, судимый за коррупцию, открыл бизнес

05 августа 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Экс-чиновник Сергей Чебыкин открыл бизнес Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший заместитель губернатора Курганской области Сергей Чебыкин, судимый за коррупцию, открыл ИП по консультированию бизнеса. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших чиновников. «Бывший вице-губернатор Сергей Чебыкин открыл ИП для оказания консультаций по ведению коммерческой деятельности и управлению», — сообщил источник. Ранее инсайдеры агентства сообщали, что после выхода из колонии он стал политтехнологом. Корреспондент URA.RU обратился к Сергею Чебыкину за комментарием. Экс-чиновник ответил на звонок журналиста, однако разговаривать отказался. Информация об открытии ИП подтверждается сведениями в ЕГРИП. Бывшего замгубернатора Сергея Чебыкина осудили за превышение должностных полномочий в начале 2019 года. Его судили за превышение должностных полномочий и приговаривали к трем годам колонии. Уголовное дело на Чебыкина было возбуждено за содействие в выдаче кредита под гарантию госфонда фирме, имеющей финансовые проблемы. Ущерб государству был оценен в 16 млн рублей. Чебыкин свою вину признал и наследующий год досрочно вышел на свободу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший заместитель губернатора Курганской области Сергей Чебыкин, судимый за коррупцию, открыл ИП по консультированию бизнеса. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших чиновников. «Бывший вице-губернатор Сергей Чебыкин открыл ИП для оказания консультаций по ведению коммерческой деятельности и управлению», — сообщил источник. Ранее инсайдеры агентства сообщали, что после выхода из колонии он стал политтехнологом. Корреспондент URA.RU обратился к Сергею Чебыкину за комментарием. Экс-чиновник ответил на звонок журналиста, однако разговаривать отказался. Информация об открытии ИП подтверждается сведениями в ЕГРИП. Бывшего замгубернатора Сергея Чебыкина осудили за превышение должностных полномочий в начале 2019 года. Его судили за превышение должностных полномочий и приговаривали к трем годам колонии. Уголовное дело на Чебыкина было возбуждено за содействие в выдаче кредита под гарантию госфонда фирме, имеющей финансовые проблемы. Ущерб государству был оценен в 16 млн рублей. Чебыкин свою вину признал и наследующий год досрочно вышел на свободу.