04 августа 2024
03 августа 2024

Курганский экс-замгубернатора Чебыкин, судимый за коррупцию, открыл бизнес

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора Сергею Чебыкину. Курган, чебыкин сергей
Экс-чиновник Сергей Чебыкин открыл бизнес Фото:

Бывший заместитель губернатора Курганской области Сергей Чебыкин, судимый за коррупцию, открыл ИП по консультированию бизнеса. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших чиновников.

«Бывший вице-губернатор Сергей Чебыкин открыл ИП для оказания консультаций по ведению коммерческой деятельности и управлению», — сообщил источник. Ранее инсайдеры агентства сообщали, что после выхода из колонии он стал политтехнологом.

Корреспондент URA.RU обратился к Сергею Чебыкину за комментарием. Экс-чиновник ответил на звонок журналиста, однако разговаривать отказался. Информация об открытии ИП подтверждается сведениями в ЕГРИП.

Бывшего замгубернатора Сергея Чебыкина осудили за превышение должностных полномочий в начале 2019 года. Его судили за превышение должностных полномочий и приговаривали к трем годам колонии. Уголовное дело на Чебыкина было возбуждено за содействие в выдаче кредита под гарантию госфонда фирме, имеющей финансовые проблемы. Ущерб государству был оценен в 16 млн рублей. Чебыкин свою вину признал и наследующий год досрочно вышел на свободу.

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Бывший заместитель губернатора Курганской области Сергей Чебыкин, судимый за коррупцию, открыл ИП по консультированию бизнеса. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших чиновников. «Бывший вице-губернатор Сергей Чебыкин открыл ИП для оказания консультаций по ведению коммерческой деятельности и управлению», — сообщил источник. Ранее инсайдеры агентства сообщали, что после выхода из колонии он стал политтехнологом. Корреспондент URA.RU обратился к Сергею Чебыкину за комментарием. Экс-чиновник ответил на звонок журналиста, однако разговаривать отказался. Информация об открытии ИП подтверждается сведениями в ЕГРИП. Бывшего замгубернатора Сергея Чебыкина осудили за превышение должностных полномочий в начале 2019 года. Его судили за превышение должностных полномочий и приговаривали к трем годам колонии. Уголовное дело на Чебыкина было возбуждено за содействие в выдаче кредита под гарантию госфонда фирме, имеющей финансовые проблемы. Ущерб государству был оценен в 16 млн рублей. Чебыкин свою вину признал и наследующий год досрочно вышел на свободу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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