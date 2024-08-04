В Верхней Пышме началась сборка и установка космического корабля «Буран» на территории музея военной техники. Об этом сообщили в пресс-службе музея. Корреспондент URA.RU своими глазами увидел некоторые этапы восстановительных работ.
«Мы планируем реставрировать „Буран“. Предстоит масштабная, очень сложная работа», — рассказал директор музейного комплекса Николай Резинских. В будущем для корабля построят отдельный павильон и откроют экспозицию, посвященную советской космической программе «Энергия — Буран».
Длина корабля — 36,4 метра, размах крыла составляет около 24 метров. Высота корабля на шасси — более 16 метров, а вес фюзеляжа и консолей крыльев — 56 тонн. По словам пресс-службы музея, космический корабль будут реставрировать и собирать еще какое-то время. Полностью готовым его можно будет увидеть чуть позже.
«Буран» был предназначен для выведения на орбиту Земли космических объектов, доставки модулей и персонала, выполнения грузопассажирских перевозок по маршруту Земля-космос-Земля. Корабль являлся самым крупным космическим проектом в истории СССР. В музее Верхней Пышмы будет храниться единственный летный экземпляр, который сохранился с тех времен.
Космический корабль везли в Верхнюю Пышму из аэропорта Жуковский по Москве-реке. Очевидцы замечали «Буран» в Прикамье, затем в Свердловской области, вблизи Нижнего Тагила.
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В Верхней Пышме началась сборка и установка космического корабля «Буран» на территории музея военной техники. Об этом сообщили в пресс-службе музея. Корреспондент URA.RU своими глазами увидел некоторые этапы восстановительных работ. «Мы планируем реставрировать „Буран“. Предстоит масштабная, очень сложная работа», — рассказал директор музейного комплекса Николай Резинских. В будущем для корабля построят отдельный павильон и откроют экспозицию, посвященную советской космической программе «Энергия — Буран». Длина корабля — 36,4 метра, размах крыла составляет около 24 метров. Высота корабля на шасси — более 16 метров, а вес фюзеляжа и консолей крыльев — 56 тонн. По словам пресс-службы музея, космический корабль будут реставрировать и собирать еще какое-то время. Полностью готовым его можно будет увидеть чуть позже. «Буран» был предназначен для выведения на орбиту Земли космических объектов, доставки модулей и персонала, выполнения грузопассажирских перевозок по маршруту Земля-космос-Земля. Корабль являлся самым крупным космическим проектом в истории СССР. В музее Верхней Пышмы будет храниться единственный летный экземпляр, который сохранился с тех времен. Космический корабль везли в Верхнюю Пышму из аэропорта Жуковский по Москве-реке. Очевидцы замечали «Буран» в Прикамье, затем в Свердловской области, вблизи Нижнего Тагила.