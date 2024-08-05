ФСБ пресекла канал вербовки террористов в Тюмени для отправки в Сирию

05 августа 2024 в 11:54 Размер текста - 17 +

Два религиозных деятеля в Тюмени вербовали людей в качестве террористов в Сирию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени сотрудники ФСБ задержали двоих религиозных деятелей. Они завербовали 19 человек для отправки в Сирию в качестве террористов, сообщили в Следственном комитете РФ. «В Тюмени задержаны два религиозных деятеля, которые завербовали 19 человек, отправившихся в Сирию для участия в террористической деятельности», — заявил СК РФ в telegram-канале . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени сотрудники ФСБ задержали двоих религиозных деятелей. Они завербовали 19 человек для отправки в Сирию в качестве террористов, сообщили в Следственном комитете РФ. «В Тюмени задержаны два религиозных деятеля, которые завербовали 19 человек, отправившихся в Сирию для участия в террористической деятельности», — заявил СК РФ в telegram-канале.