ФСБ пресекла канал вербовки террористов в Тюмени для отправки в Сирию

Два религиозных деятеля в Тюмени вербовали людей в качестве террористов в Сирию
В Тюмени сотрудники ФСБ задержали двоих религиозных деятелей. Они завербовали 19 человек для отправки в Сирию в качестве террористов, сообщили в Следственном комитете РФ.
«В Тюмени задержаны два религиозных деятеля, которые завербовали 19 человек, отправившихся в Сирию для участия в террористической деятельности», — заявил СК РФ в
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.