ФСБ пресекла канал вербовки террористов в Тюмени для отправки в Сирию

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Два религиозных деятеля в Тюмени вербовали людей в качестве террористов в Сирию Фото:

В Тюмени сотрудники ФСБ задержали двоих религиозных деятелей. Они завербовали 19 человек для отправки в Сирию в качестве террористов, сообщили в Следственном комитете РФ.

«В Тюмени задержаны два религиозных деятеля, которые завербовали 19 человек, отправившихся в Сирию для участия в террористической деятельности», — заявил СК РФ в telegram-канале.

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В Тюмени сотрудники ФСБ задержали двоих религиозных деятелей. Они завербовали 19 человек для отправки в Сирию в качестве террористов, сообщили в Следственном комитете РФ. «В Тюмени задержаны два религиозных деятеля, которые завербовали 19 человек, отправившихся в Сирию для участия в террористической деятельности», — заявил СК РФ в telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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