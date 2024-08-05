Стамбульская биржа приостановила торги из-за обвала японской

05 августа 2024 в 12:57 Размер текста - 17 +

Сайт Стамбульской биржи стал недоступен после автоматической паузы в торгах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Основной индекс стамбульской биржи BIST 100 снизился почти на 6,72%. Это произошло после снижения инфляции и обвала японкой биржи. Об этом свидетельствуют данные агентства Anadolu. После уменьшения индекса с 10473 до 9769 пунктов на стамбульской бирже была активирована автоматическая пауза в торгах, передает РИА Новости информацию агентства. В связи с этим произошли технические проблемы, из-за которых сайт биржи стал недоступен. Также акции банковского сектора показали одно из самых значительных снижений стоимости, потеряв более 7,7%. Кроме того, турецкая лира достигла рекордно низкого уровня обмена по отношению к доллару США, превысив отметку в 33,3 лиры за доллар. Ранее Бюро статистики Турции (TÜIK) в понедельник сообщило о значительном снижении годовой инфляции в стране, которая упала почти на 10% до 61,78%. Ранее сообщалось об обвале ключевого индекса Токийской фондовой биржи (ТФБ) Nikkei. Он снизился на 12,4%, побив исторический максимум обвала в «черный понедельник» (день мирового биржевого краха — прим.URA.RU) 1987 года. Так, биржа потеряла 4 451,28 пункта, опустившись до отметки 31 458,42 пункта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основной индекс стамбульской биржи BIST 100 снизился почти на 6,72%. Это произошло после снижения инфляции и обвала японкой биржи. Об этом свидетельствуют данные агентства Anadolu. После уменьшения индекса с 10473 до 9769 пунктов на стамбульской бирже была активирована автоматическая пауза в торгах, передает РИА Новости информацию агентства. В связи с этим произошли технические проблемы, из-за которых сайт биржи стал недоступен. Также акции банковского сектора показали одно из самых значительных снижений стоимости, потеряв более 7,7%. Кроме того, турецкая лира достигла рекордно низкого уровня обмена по отношению к доллару США, превысив отметку в 33,3 лиры за доллар. Ранее Бюро статистики Турции (TÜIK) в понедельник сообщило о значительном снижении годовой инфляции в стране, которая упала почти на 10% до 61,78%. Ранее сообщалось об обвале ключевого индекса Токийской фондовой биржи (ТФБ) Nikkei. Он снизился на 12,4%, побив исторический максимум обвала в «черный понедельник» (день мирового биржевого краха — прим.URA.RU) 1987 года. Так, биржа потеряла 4 451,28 пункта, опустившись до отметки 31 458,42 пункта.