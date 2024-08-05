Стамбульская биржа приостановила торги из-за обвала японской

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Сайт Стамбульской биржи стал недоступен после автоматической паузы в торгах Фото:

Основной индекс стамбульской биржи BIST 100 снизился почти на 6,72%. Это произошло после снижения инфляции и обвала японкой биржи. Об этом свидетельствуют данные агентства Anadolu.

После уменьшения индекса с 10473 до 9769 пунктов на стамбульской бирже была активирована автоматическая пауза в торгах, передает РИА Новости информацию агентства. В связи с этим произошли технические проблемы, из-за которых сайт биржи стал недоступен. Также акции банковского сектора показали одно из самых значительных снижений стоимости, потеряв более 7,7%.

Кроме того, турецкая лира достигла рекордно низкого уровня обмена по отношению к доллару США, превысив отметку в 33,3 лиры за доллар. Ранее Бюро статистики Турции (TÜIK) в понедельник сообщило о значительном снижении годовой инфляции в стране, которая упала почти на 10% до 61,78%.

Ранее сообщалось об обвале ключевого индекса Токийской фондовой биржи (ТФБ) Nikkei. Он снизился на 12,4%, побив исторический максимум обвала в «черный понедельник» (день мирового биржевого краха — прим.URA.RU) 1987 года. Так, биржа потеряла 4 451,28 пункта, опустившись до отметки 31 458,42 пункта.

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Основной индекс стамбульской биржи BIST 100 снизился почти на 6,72%. Это произошло после снижения инфляции и обвала японкой биржи. Об этом свидетельствуют данные агентства Anadolu. После уменьшения индекса с 10473 до 9769 пунктов на стамбульской бирже была активирована автоматическая пауза в торгах, передает РИА Новости информацию агентства. В связи с этим произошли технические проблемы, из-за которых сайт биржи стал недоступен. Также акции банковского сектора показали одно из самых значительных снижений стоимости, потеряв более 7,7%. Кроме того, турецкая лира достигла рекордно низкого уровня обмена по отношению к доллару США, превысив отметку в 33,3 лиры за доллар. Ранее Бюро статистики Турции (TÜIK) в понедельник сообщило о значительном снижении годовой инфляции в стране, которая упала почти на 10% до 61,78%. Ранее сообщалось об обвале ключевого индекса Токийской фондовой биржи (ТФБ) Nikkei. Он снизился на 12,4%, побив исторический максимум обвала в «черный понедельник» (день мирового биржевого краха — прим.URA.RU) 1987 года. Так, биржа потеряла 4 451,28 пункта, опустившись до отметки 31 458,42 пункта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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