Из курганского департамента АПК ушел замначальника ключевого управления Ватагин

Департамент АПК остался без руководителя ключевого отдела Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель начальника Управления развития животноводства департамента АПК Сергей Ватагин уволился из ведомства. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к правительству региона.

«Сергей Ватагин покинул пост замначальника Управления развития животноводства и ветеринарии — начальника отдела животноводства и племенной работы. Чиновник совсем ушел из департамента АПК», — сообщил инсайдер.

Информация подтверждается на сайте ведомства. Данные Ватагина удалены из справочной информации, а должность указана как вакантная. Также корреспондент URA.RU направил в департамент запрос, чтобы узнать о причине увольнения руководителя ключевого отдела.

Ранее URA.RU писало, что экс-начальник отдела курганского департамента АПК ушел на понижение в другое ведомство. Бывший руководитель отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Анатолий Шиховцев устроился работать экспертом в департамент экономики. Также инсайдеры агентства сообщали, что из агропромышленного департамента массово уволились начальники и специалисты пяти отделов.