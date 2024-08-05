Из курганского департамента АПК ушел замначальника ключевого управления Ватагин

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Шатровский район., пустое кресло, кресло главы района, офисное кресло
Департамент АПК остался без руководителя ключевого отдела Фото:

Заместитель начальника Управления развития животноводства департамента АПК Сергей Ватагин уволился из ведомства. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к правительству региона.

«Сергей Ватагин покинул пост замначальника Управления развития животноводства и ветеринарии — начальника отдела животноводства и племенной работы. Чиновник совсем ушел из департамента АПК», — сообщил инсайдер.

Информация подтверждается на сайте ведомства. Данные Ватагина удалены из справочной информации, а должность указана как вакантная. Также корреспондент URA.RU направил в департамент запрос, чтобы узнать о причине увольнения руководителя ключевого отдела.

Ранее URA.RU писало, что экс-начальник отдела курганского департамента АПК ушел на понижение в другое ведомство. Бывший руководитель отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Анатолий Шиховцев устроился работать экспертом в департамент экономики. Также инсайдеры агентства сообщали, что из агропромышленного департамента массово уволились начальники и специалисты пяти отделов.

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Заместитель начальника Управления развития животноводства департамента АПК Сергей Ватагин уволился из ведомства. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к правительству региона. «Сергей Ватагин покинул пост замначальника Управления развития животноводства и ветеринарии — начальника отдела животноводства и племенной работы. Чиновник совсем ушел из департамента АПК», — сообщил инсайдер. Информация подтверждается на сайте ведомства. Данные Ватагина удалены из справочной информации, а должность указана как вакантная. Также корреспондент URA.RU направил в департамент запрос, чтобы узнать о причине увольнения руководителя ключевого отдела. Ранее URA.RU писало, что экс-начальник отдела курганского департамента АПК ушел на понижение в другое ведомство. Бывший руководитель отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Анатолий Шиховцев устроился работать экспертом в департамент экономики. Также инсайдеры агентства сообщали, что из агропромышленного департамента массово уволились начальники и специалисты пяти отделов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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