Экономист Кузьмин раскрыл, почему обвалилась японская биржа

Экономист Кузьмин: обвал бирж связан с ситуацией в мировой обстановке

05 августа 2024 в 14:56 Размер текста - 17 +

Биржевые рынки обвалились из-за ситуации в мировой экономике и обстановке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Падение мировых бирж связано с ситуацией в мировой экономике и обстановке. Так, на обвал бирж повлияла ситуация в палестино-израильском конфликте, действия ЦБ Японии в повышении ставки на 15 базисных пунктов и принятии программы количественного ужесточения и замедление трудового рынка в США. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил главный экономист инвесткомпании «Ренессанс капитал» Олег Кузьмин. «Более жесткое решение принял Центральный банк Японии и это был первый триггер, непосредственно, для японского рынка. Потом у нас вышла слабая статистика по рынку труда в США и появились опасения, что американская экономика замедляется быстрее, чем мы думали. И некоторое обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло. Совпадение этих трех событий спровоцировало очень заметный риск на японском рынке и потом на всех мировых рынках», — заявил Кузьмин. Главный экономист «Ренессанс капитала» добавил, что массовое падение биржевых рынков в мире связано с настроением их участников. «Это те сектора, которые более всего чувствительны к склонности инвесторов к риску. То есть это связывается не с тем, что есть какие-то проблемы в технологических компаниях, это падение, в первую очередь, связано с тем, что это [ситуация в мире] воспринимается как более рискованные активы. Они [биржевые рынки] в большей степени зависят от того, как будет развиваться ситуация в мировой экономике», — отметил эксперт. Ранее сообщалось об обвале Токийской фондовой биржи (ТФБ) Nikkei, ее ключевой индекс упал на 12,4%, побив исторический максимум обвала в «черный понедельник» (день мирового биржевого краха — прим. URA.RU) 1987 года. По завершении торговой сессии Nikkei потерял 4 451,28 пункта, достигнув уровня 31 458,42 пункта. В ходе торгов было зафиксировано падение более чем на 13%, что привело к значительному снижению стоимости акций японских автопроизводителей в диапазоне от 9 до 13%. Также на фоне падения японской биржи основной индекс стамбульской испытал заметное падение, уменьшившись на 6,72%. Индекс BIST 100 снизился с отметки 10473 до 9769 пунктов, что привело к автоматической приостановке торгов. После этого возникли технические сложности, в результате которых доступ к сайту биржи был временно недоступен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Падение мировых бирж связано с ситуацией в мировой экономике и обстановке. Так, на обвал бирж повлияла ситуация в палестино-израильском конфликте, действия ЦБ Японии в повышении ставки на 15 базисных пунктов и принятии программы количественного ужесточения и замедление трудового рынка в США. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил главный экономист инвесткомпании «Ренессанс капитал» Олег Кузьмин. «Более жесткое решение принял Центральный банк Японии и это был первый триггер, непосредственно, для японского рынка. Потом у нас вышла слабая статистика по рынку труда в США и появились опасения, что американская экономика замедляется быстрее, чем мы думали. И некоторое обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло. Совпадение этих трех событий спровоцировало очень заметный риск на японском рынке и потом на всех мировых рынках», — заявил Кузьмин. Главный экономист «Ренессанс капитала» добавил, что массовое падение биржевых рынков в мире связано с настроением их участников. «Это те сектора, которые более всего чувствительны к склонности инвесторов к риску. То есть это связывается не с тем, что есть какие-то проблемы в технологических компаниях, это падение, в первую очередь, связано с тем, что это [ситуация в мире] воспринимается как более рискованные активы. Они [биржевые рынки] в большей степени зависят от того, как будет развиваться ситуация в мировой экономике», — отметил эксперт. Ранее сообщалось об обвале Токийской фондовой биржи (ТФБ) Nikkei, ее ключевой индекс упал на 12,4%, побив исторический максимум обвала в «черный понедельник» (день мирового биржевого краха — прим. URA.RU) 1987 года. По завершении торговой сессии Nikkei потерял 4 451,28 пункта, достигнув уровня 31 458,42 пункта. В ходе торгов было зафиксировано падение более чем на 13%, что привело к значительному снижению стоимости акций японских автопроизводителей в диапазоне от 9 до 13%. Также на фоне падения японской биржи основной индекс стамбульской испытал заметное падение, уменьшившись на 6,72%. Индекс BIST 100 снизился с отметки 10473 до 9769 пунктов, что привело к автоматической приостановке торгов. После этого возникли технические сложности, в результате которых доступ к сайту биржи был временно недоступен.