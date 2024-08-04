04 августа 2024
03 августа 2024

Спасатели ХМАО восьмой день ищут пропавшего грибника

© Служба новостей «URA.RU»
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В Октябрьском районе ХМАО больше недели ищут жителя, ушедшего собирать грибы
В Октябрьском районе ХМАО больше недели ищут жителя, ушедшего собирать грибы Фото:

Спасатели больше недели ищут пропавшего грибника, который потерялся в Октябрьском районе ХМАО. Об этом сообщил агентству источник, знакомый с ситуацией.

«Восьмые сутки спасатели ищут мужчину. Он ушел за грибами в Октябрьском районе и заблудился», — сообщил инсайдер URA.RU.

Информацию агентству подтвердили в «Центроспас-Югория». Подробности поисковой операции выясняются.

Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО отправились рыбачить на лодке в Сургутском районе ХМАО и пропали. Поиски рыбаков длились более двух недель.

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Спасатели больше недели ищут пропавшего грибника, который потерялся в Октябрьском районе ХМАО. Об этом сообщил агентству источник, знакомый с ситуацией. «Восьмые сутки спасатели ищут мужчину. Он ушел за грибами в Октябрьском районе и заблудился», — сообщил инсайдер URA.RU. Информацию агентству подтвердили в «Центроспас-Югория». Подробности поисковой операции выясняются. Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО отправились рыбачить на лодке в Сургутском районе ХМАО и пропали. Поиски рыбаков длились более двух недель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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