Спасатели ХМАО восьмой день ищут пропавшего грибника

В Октябрьском районе ХМАО больше недели ищут жителя, ушедшего собирать грибы
Спасатели больше недели ищут пропавшего грибника, который потерялся в Октябрьском районе ХМАО. Об этом сообщил агентству источник, знакомый с ситуацией.
«Восьмые сутки спасатели ищут мужчину. Он ушел за грибами в Октябрьском районе и заблудился», — сообщил инсайдер URA.RU.
Информацию агентству подтвердили в «Центроспас-Югория». Подробности поисковой операции выясняются.
Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО отправились рыбачить на лодке в Сургутском районе ХМАО и пропали. Поиски рыбаков длились более двух недель.
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