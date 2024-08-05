В Курганской области во время ДТП из-за повреждений у машины целым остался только багажник. Об этом сообщили местные жители.
«ДТП на Свердловской трассе в районе кафе „Светлана“», — пишут представители telegram-канала «ЧП Курган». К посту было прикреплено фото. На нем видно поврежденную машину Lada Granta. Во время ДТП была смята машина от капота до заднего стекла.
URA.RU отправило вопросы по теме в пресс-службу областного УГИБДД. Информация будет дополнена после получения ответа.
Обновлено в 17:24 по уральскому времени:
«5 августа, около 12 часов 50 минут на 129-километре автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган произошло столкновение транспортных средств. Водитель 1946 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta осуществлял движение со стороны г. К-Уральский в сторону г. Катайска», — указано в группе областного УГИБДД в соцсети «ВКонтакте». По предварительной информации, мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с КАМАЗом. Пенсионер скончался от полученных повреждений.
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В Курганской области во время ДТП из-за повреждений у машины целым остался только багажник. Об этом сообщили местные жители. «ДТП на Свердловской трассе в районе кафе „Светлана“», — пишут представители telegram-канала «ЧП Курган». К посту было прикреплено фото. На нем видно поврежденную машину Lada Granta. Во время ДТП была смята машина от капота до заднего стекла. URA.RU отправило вопросы по теме в пресс-службу областного УГИБДД. Информация будет дополнена после получения ответа. Обновлено в 17:24 по уральскому времени: «5 августа, около 12 часов 50 минут на 129-километре автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган произошло столкновение транспортных средств. Водитель 1946 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta осуществлял движение со стороны г. К-Уральский в сторону г. Катайска», — указано в группе областного УГИБДД в соцсети «ВКонтакте». По предварительной информации, мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с КАМАЗом. Пенсионер скончался от полученных повреждений.