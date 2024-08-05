В Курганской области в ДТП смяло почти всю машину (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области во время ДТП из-за повреждений у машины целым остался только багажник. Об этом сообщили местные жители.

«ДТП на Свердловской трассе в районе кафе „Светлана“», — пишут представители telegram-канала «ЧП Курган». К посту было прикреплено фото. На нем видно поврежденную машину Lada Granta. Во время ДТП была смята машина от капота до заднего стекла.

URA.RU отправило вопросы по теме в пресс-службу областного УГИБДД. Информация будет дополнена после получения ответа.

Обновлено в 17:24 по уральскому времени:

«5 августа, около 12 часов 50 минут на 129-километре автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган произошло столкновение транспортных средств. Водитель 1946 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta осуществлял движение со стороны г. К-Уральский в сторону г. Катайска», — указано в группе областного УГИБДД в соцсети «ВКонтакте». По предварительной информации, мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с КАМАЗом. Пенсионер скончался от полученных повреждений.

ДТП произошло недалеко от кафе «Светлана» telegram-канал «ЧП Курган» Фото: