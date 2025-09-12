На Эльбрусе оборвалась канатная дорога, погибли двое

Канатная дорога оборвалась на горе Эльбрус. Погибли два человека, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
«На горе Эльбрус в результате аварии на однокресельной канатной дороге (погибли 2 человека. Спасатели работают на месте происшествия», — написал Коков в Telegram.
Эксплуатантом дороги является частная компания ООО «МКД Эльбрус». Причиной аварии, по предвариетльным данным, стал сход троса с ролика одной из опор.
Сейчас спасатели эвакуируют тела погибших. Информации о других пострадавших нет.
«Обстоятельства случившегося установят соответствующие органы. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал Коков.
Ранее на Эльбрусе на высоте 2800 метров погиб 26-летний белорусский турист. Его тело нашли в районе водопада Терскол.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.