На Эльбрусе оборвалась канатная дорога, погибли двое

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На Эльбрусе произошло новое ЧП
На Эльбрусе произошло новое ЧП Фото:

Канатная дорога оборвалась на горе Эльбрус. Погибли два человека, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

«На горе Эльбрус в результате аварии на однокресельной канатной дороге (погибли 2 человека. Спасатели работают на месте происшествия», — написал Коков в Telegram.

Эксплуатантом дороги является частная компания ООО «МКД Эльбрус». Причиной аварии, по предвариетльным данным, стал сход троса с ролика одной из опор.

Сейчас спасатели эвакуируют тела погибших. Информации о других пострадавших нет. 

«Обстоятельства случившегося установят соответствующие органы. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал Коков.

Ранее на Эльбрусе на высоте 2800 метров погиб 26-летний белорусский турист. Его тело нашли в районе водопада Терскол.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Канатная дорога оборвалась на горе Эльбрус. Погибли два человека, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. «На горе Эльбрус в результате аварии на однокресельной канатной дороге (погибли 2 человека. Спасатели работают на месте происшествия», — написал Коков в Telegram. Эксплуатантом дороги является частная компания ООО «МКД Эльбрус». Причиной аварии, по предвариетльным данным, стал сход троса с ролика одной из опор. Сейчас спасатели эвакуируют тела погибших. Информации о других пострадавших нет.  «Обстоятельства случившегося установят соответствующие органы. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал Коков. Ранее на Эльбрусе на высоте 2800 метров погиб 26-летний белорусский турист. Его тело нашли в районе водопада Терскол.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...