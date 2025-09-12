НАТО начинает операцию «Восточный часовой» из-за дронов в Польше

НАТО объявило о начале крупной операции «Восточный часовой» (Eastern Sentry) по усилению обороны восточного фланга альянса после инцидента с беспилотниками в Польше. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с главнокомандующим силами НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем.
«НАТО запускает программу Eastern Sentry для дальнейшего укрепления нашей позиции вдоль восточного фланга», — заявил Рютте на пресс-конференции. Он отметил, что операция начнется в ближайшие дни и будет включать различные ресурсы союзников, включая Данию, Францию, Великобританию, Германию и других.
Главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич подчеркнул гибкость и оперативность действий блока. По его словам, «Восточный часовой» объединит элементы воздушной и наземной обороны, а также усилит обмен разведданными между странами-участниками.
Ранее Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о якобы сбитых российских беспилотников над территорией страны. В тот же день местные СМИ информировали о факте нарушения воздушного пространства Польши неизвестными дронами. При этом Варшава не раз обвиняла Россию в нарушении воздушного пространства, но доказательств не предоставляла.
