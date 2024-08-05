Тюмень утопает в барахолках и стихийных рынках

На улицах Тюмени появились десятки стихийных рынков

05 августа 2024 в 17:39 Размер текста - 17 +

На стихийных рынках Тюмени торгуют овощами, фруктами и бытовой техникой Фото: Сергей Русанов © URA.RU На улицах Тюмени появились десятки барахолок и стихийных рынков. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. По их словам, там торгуют б/у вещами, посудой и мелкой бытовой техникой. «У нас такой рынок появился рядом с ТЦ „Ватутинский“. Там торгуют бытовой техникой, старыми вещами, посудой и инструментами. Никаких документов на товар у продавцов, естественно, нет. Кассовых аппаратов — тоже. То есть, это барахолка в чистом виде. Еще неизвестно, кстати, где они берут этот товар. Возможно, там и ворованные вещи какие-то есть», — пояснила URA.RU одна из жительниц Тюмени. Другой стихийный рынок был замечен в районе улицы Пермякова. «Барахолку открыли прямо на тротуаре. Там и овощи продают, и рыбу, и б/у вещи. У продавцов нет никаких разрешительных документов на торговлю. Я специально подошел и спросил об этом. Вообще, в последнее время в Тюмени появилось очень много барахолок. Только я насчитал по городу около 20 таких», — отметил собеседник агентства. В региональное управление Роспотребнадзора по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени с мест стихийной уличной торговли было изъято более трех тонн фруктов и овощей. Их общая стоимость превысила 300 000 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На улицах Тюмени появились десятки барахолок и стихийных рынков. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. По их словам, там торгуют б/у вещами, посудой и мелкой бытовой техникой. «У нас такой рынок появился рядом с ТЦ „Ватутинский“. Там торгуют бытовой техникой, старыми вещами, посудой и инструментами. Никаких документов на товар у продавцов, естественно, нет. Кассовых аппаратов — тоже. То есть, это барахолка в чистом виде. Еще неизвестно, кстати, где они берут этот товар. Возможно, там и ворованные вещи какие-то есть», — пояснила URA.RU одна из жительниц Тюмени. Другой стихийный рынок был замечен в районе улицы Пермякова. «Барахолку открыли прямо на тротуаре. Там и овощи продают, и рыбу, и б/у вещи. У продавцов нет никаких разрешительных документов на торговлю. Я специально подошел и спросил об этом. Вообще, в последнее время в Тюмени появилось очень много барахолок. Только я насчитал по городу около 20 таких», — отметил собеседник агентства. В региональное управление Роспотребнадзора по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени с мест стихийной уличной торговли было изъято более трех тонн фруктов и овощей. Их общая стоимость превысила 300 000 рублей.