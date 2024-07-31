С уличных прилавков Тюмени изъяли более 3 тонн фруктов и овощей

За две недели в Тюмени с мест стихийной уличной торговли изъяли более трех тонн фруктов и овощей. Их общая сумма составила около 300 тысяч рублей, сообщили в мэрии города.
«В Тюмени проверяют стихийные места уличной торговли, расположенные в различных районах города… За две недели сотрудники полиции выявили 32 нарушителя и изъяли более трех тонн овощей и фруктов на общую сумму около 300 тысяч рублей», — написано в telegram-канале ведомства.
Это произошло из-за того, что у продавцов отсутствовали необходимые лицензии и документы, которые бы подтвердили качество и безопасность продуктов. Также были не соблюдены нормы и условия хранения.
Помимо этого, на тюменском рынке «Михайловском» изъяли и уничтожили санкционный сыр и мясо. Еще около 60 килограммов продуктов сняли с реализации из-за отсутствия маркировки.
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За две недели в Тюмени с мест стихийной уличной торговли изъяли более трех тонн фруктов и овощей. Их общая сумма составила около 300 тысяч рублей, сообщили в мэрии города. «В Тюмени проверяют стихийные места уличной торговли, расположенные в различных районах города… За две недели сотрудники полиции выявили 32 нарушителя и изъяли более трех тонн овощей и фруктов на общую сумму около 300 тысяч рублей», — написано в telegram-канале ведомства. Это произошло из-за того, что у продавцов отсутствовали необходимые лицензии и документы, которые бы подтвердили качество и безопасность продуктов. Также были не соблюдены нормы и условия хранения. Помимо этого, на тюменском рынке «Михайловском» изъяли и уничтожили санкционный сыр и мясо. Еще около 60 килограммов продуктов сняли с реализации из-за отсутствия маркировки.