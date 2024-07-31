31 июля 2024

С уличных прилавков Тюмени изъяли более 3 тонн фруктов и овощей

© Служба новостей «URA.RU»
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Арбузы и дыни. Тюмень, уличная торговля
В Тюмени изъяли три тонны фруктов и овощей из-за отсутствия лицензий качества Фото:

За две недели в Тюмени с мест стихийной уличной торговли изъяли более трех тонн фруктов и овощей. Их общая сумма составила около 300 тысяч рублей, сообщили в мэрии города.

«В Тюмени проверяют стихийные места уличной торговли, расположенные в различных районах города… За две недели сотрудники полиции выявили 32 нарушителя и изъяли более трех тонн овощей и фруктов на общую сумму около 300 тысяч рублей», — написано в telegram-канале ведомства.

Это произошло из-за того, что у продавцов отсутствовали необходимые лицензии и документы, которые бы подтвердили качество и безопасность продуктов. Также были не соблюдены нормы и условия хранения.

Помимо этого, на тюменском рынке «Михайловском» изъяли и уничтожили санкционный сыр и мясо. Еще около 60 килограммов продуктов сняли с реализации из-за отсутствия маркировки.

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За две недели в Тюмени с мест стихийной уличной торговли изъяли более трех тонн фруктов и овощей. Их общая сумма составила около 300 тысяч рублей, сообщили в мэрии города. «В Тюмени проверяют стихийные места уличной торговли, расположенные в различных районах города… За две недели сотрудники полиции выявили 32 нарушителя и изъяли более трех тонн овощей и фруктов на общую сумму около 300 тысяч рублей», — написано в telegram-канале ведомства. Это произошло из-за того, что у продавцов отсутствовали необходимые лицензии и документы, которые бы подтвердили качество и безопасность продуктов. Также были не соблюдены нормы и условия хранения. Помимо этого, на тюменском рынке «Михайловском» изъяли и уничтожили санкционный сыр и мясо. Еще около 60 килограммов продуктов сняли с реализации из-за отсутствия маркировки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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