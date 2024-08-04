Власти Ямала нашли применение деньгам, которые остались после расселения из аварийного жилья

В ЯНАО около 3,2 млрд рублей направят на переселение северян из ветхого жилья

05 августа 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

На расселение ямальцев потратят около 3,2 млрд рублей. Фото: Джаван Керимов © URA.RU На Ямале после завершения программы по расселению северян из аварийного жилищного фонда нашли применение остаткам неосвоенной финансовой поддержки, которую оказал «Фонд развития территорий». Почти 170 млн рублей, выделенных фондом, снова направят на расселение, сообщили агентству URA.RU в департаменте строительства округа. Новая региональная программа начнет действовать с этого года. Всего на эти цели потратят около 3,2 млрд рублей. В ЯНАО приняли новую программу по расселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым с 2017 до 2022 годов. Неосвоенные остатки средств из «Фонда развития территорий» снова направят на расселение. «После закрытия регион вправе использовать остаток неосвоенной финансовой поддержки ППК „Фонд развития территорий“ для этих целей», — комментируют документ в пресс-службе окружного правительства. Как сообщает источник, программу будут реализовывать с 2024 по 2025 годы, в том числе с участием окружного и муниципальных бюджетов. В окружном департаменте строительства корреспонденту URA.RU пояснили, что на софинансирование региональной программы также пойдут средства ППК «Фонд развития территорий» в объеме 169,9 тысяч рублей. «Планируется использовать их уже в текущем году для расселения жилфонда, признанного непригодным для проживания с первого января 2017 года до первого января 2022 года», — комментирует программу источник. Как следует из документа, всего на расселение северян из ветхого жилья направят три млрд 284 млн рублей. При этом власти округа планируют освободить ветхое жилье общей площадью 18,9 тысяч кв. м. для 1 143 человек. Ранее сообщалось, что в ЯНАО завершили программу по переселению граждан из ветхого жилищного фонда. «Выполнили задачу нашего президента по расселению аварийного фонда и втрое превысили показатель нацпроекта „Жилье и городская среда“. Результат уже оценили 46 тысяч ямальцев», — сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов. На территории округа строители возводят 250 многоквартирных домов, из них 145 предназначены для жителей ветхого фонда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Ямале после завершения программы по расселению северян из аварийного жилищного фонда нашли применение остаткам неосвоенной финансовой поддержки, которую оказал «Фонд развития территорий». Почти 170 млн рублей, выделенных фондом, снова направят на расселение, сообщили агентству URA.RU в департаменте строительства округа. Новая региональная программа начнет действовать с этого года. Всего на эти цели потратят около 3,2 млрд рублей. В ЯНАО приняли новую программу по расселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым с 2017 до 2022 годов. Неосвоенные остатки средств из «Фонда развития территорий» снова направят на расселение. «После закрытия регион вправе использовать остаток неосвоенной финансовой поддержки ППК „Фонд развития территорий“ для этих целей», — комментируют документ в пресс-службе окружного правительства. Как сообщает источник, программу будут реализовывать с 2024 по 2025 годы, в том числе с участием окружного и муниципальных бюджетов. В окружном департаменте строительства корреспонденту URA.RU пояснили, что на софинансирование региональной программы также пойдут средства ППК «Фонд развития территорий» в объеме 169,9 тысяч рублей. Как следует из документа, всего на расселение северян из ветхого жилья направят три млрд 284 млн рублей. При этом власти округа планируют освободить ветхое жилье общей площадью 18,9 тысяч кв. м. для 1 143 человек. Ранее сообщалось, что в ЯНАО завершили программу по переселению граждан из ветхого жилищного фонда. «Выполнили задачу нашего президента по расселению аварийного фонда и втрое превысили показатель нацпроекта „Жилье и городская среда“. Результат уже оценили 46 тысяч ямальцев», — сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов. На территории округа строители возводят 250 многоквартирных домов, из них 145 предназначены для жителей ветхого фонда.