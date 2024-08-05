Ozon объяснил, почему курганская компания потеряла деньги

Курганская компания стала жертвой мошенников на Ozon

06 августа 2024 в 12:30 Размер текста - 17 +

Ozon подтвердил действия мошенников в истории с потерей денег ООО «ЭмилингГрупп» (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU ООО «ЭмилингГрупп» из Кургана, которое судится с Ozon, понесло убытки из-за мошеннических действий, совершенных через онлайн-платформу. Пресс-служба Ozon подтвердила факт инцидента и предоставила комментарий по запросу корреспондента URA.RU. Ранее сообщалось, что «ЭмилингГрупп» потеряло более 160 тысяч рублей из-за мошенников, использовавших маркетплейс в своих махинациях. В результате пострадавшая сторона начала судебный процесс с Ozon. «К сожалению, зачастую мошенники используют бренд Ozon, чтобы обмануть наших пользователей — это один из таких случаев. Мы выставляем компаниям счета на оплату только при совершении покупок непосредственно в личном кабинете Ozon, а сам счет отправляется на почту автоматически при совершении покупки, также в личном кабинете — другие способы оплаты не могут иметь отношения к Ozon», — сообщила пресс-служба. Уточняется, что если документ отправляет иное физическое или юридическое лицо, или в других каналах связи (SMS, социальные сети, e-mail без домена с наименованием маркетплейса), это мошенники. «Нам очень жаль, что клиент столкнулся с мошенниками, и мы готовы оказать все необходимое содействие правоохранительным органам», — заявили в пресс-службе компании. Аккаунт мошенника, как сообщила компания, был заблокирован после проведения его проверки. Чтобы избежать аналогичных ситуаций Ozon делает все возможное. Если же факты мошенничества происходят, то компания по запросу правоохранительных органов предоставляет всю необходимую информацию. Кроме готовности сотрудничать с органами для расследования случившегося, Ozon заявил о усиленных мерах по предотвращению инцидентов. Маркетплейс использует многоуровневый фрод-анализ с машинным обучением и других технологий для выявления и блокировки подозрительной активности. Ранее URA.RU писало, что в арбитражном суде Курганской области рассматривается дело между ООО «ЭмилингГрупп» и ООО «Интернет-решения» (OZON), где курганская компания требует возврата предоплаты и расторжения договора поставки из-за мошенничества со стороны третьих лиц. Представитель «ЭмилингГрупп» рассказал корреспонденту, что организация столкнулась с проблемой при покупке оборудования через Ozon, когда средства были перечислены на оплату несуществующего товара, а затем обналичены мошенниками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ООО «ЭмилингГрупп» из Кургана, которое судится с Ozon, понесло убытки из-за мошеннических действий, совершенных через онлайн-платформу. Пресс-служба Ozon подтвердила факт инцидента и предоставила комментарий по запросу корреспондента URA.RU. Ранее сообщалось, что «ЭмилингГрупп» потеряло более 160 тысяч рублей из-за мошенников, использовавших маркетплейс в своих махинациях. В результате пострадавшая сторона начала судебный процесс с Ozon. «К сожалению, зачастую мошенники используют бренд Ozon, чтобы обмануть наших пользователей — это один из таких случаев. Мы выставляем компаниям счета на оплату только при совершении покупок непосредственно в личном кабинете Ozon, а сам счет отправляется на почту автоматически при совершении покупки, также в личном кабинете — другие способы оплаты не могут иметь отношения к Ozon», — сообщила пресс-служба. Уточняется, что если документ отправляет иное физическое или юридическое лицо, или в других каналах связи (SMS, социальные сети, e-mail без домена с наименованием маркетплейса), это мошенники. «Нам очень жаль, что клиент столкнулся с мошенниками, и мы готовы оказать все необходимое содействие правоохранительным органам», — заявили в пресс-службе компании. Аккаунт мошенника, как сообщила компания, был заблокирован после проведения его проверки. Чтобы избежать аналогичных ситуаций Ozon делает все возможное. Если же факты мошенничества происходят, то компания по запросу правоохранительных органов предоставляет всю необходимую информацию. Кроме готовности сотрудничать с органами для расследования случившегося, Ozon заявил о усиленных мерах по предотвращению инцидентов. Маркетплейс использует многоуровневый фрод-анализ с машинным обучением и других технологий для выявления и блокировки подозрительной активности. Ранее URA.RU писало, что в арбитражном суде Курганской области рассматривается дело между ООО «ЭмилингГрупп» и ООО «Интернет-решения» (OZON), где курганская компания требует возврата предоплаты и расторжения договора поставки из-за мошенничества со стороны третьих лиц. Представитель «ЭмилингГрупп» рассказал корреспонденту, что организация столкнулась с проблемой при покупке оборудования через Ozon, когда средства были перечислены на оплату несуществующего товара, а затем обналичены мошенниками.