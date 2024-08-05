Разведчица Анна Дульцева заявила, что ей угрожали разлучением с детьми

05 августа 2024 в 20:51 Размер текста - 17 +

Анна Дульцева расплакалась по возвращении в РФ Фото: Михаил Воскресенский/POOL/ТАСС новость из сюжета Россия и Запад провели масштабный обмен заключенными Российская разведчица Анна Дульцева, возвращенная на родину в рамках обмена заключенными РФ и Запада, заявила, что в тюрьме ей угрожали отдать детей в приемную семью. Об этом женщина заявила в эфире Первого канала. «Нам угрожали, что аргентинская сторона якобы хотела забрать наших детей, что дети могут быть отданы в прием в другую семью. Но мы ощущали, что спецслужба Словении, она делала тоже все возможное, чтобы сохранить, оставить детей в Словении, чтобы мы были вместе», — рассказала Анна Дульцева. По ее словам, складывалось ощущение, что спецслужбы других государств сильно давили на Словению. Также Дульцева заявила, что расплакалась перед президентом РФ Владимиром Путиным, потому что два года в иностранной тюрьме были для нее очень тяжелыми. Россия и страны Запада провели масштабный обмен заключенными 2 августа. По итогам сделки в РФ вернулись восемь человек. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что вернувшиеся россияне — настоящие патриоты, совершившие подвиг. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская разведчица Анна Дульцева, возвращенная на родину в рамках обмена заключенными РФ и Запада, заявила, что в тюрьме ей угрожали отдать детей в приемную семью. Об этом женщина заявила в эфире Первого канала. «Нам угрожали, что аргентинская сторона якобы хотела забрать наших детей, что дети могут быть отданы в прием в другую семью. Но мы ощущали, что спецслужба Словении, она делала тоже все возможное, чтобы сохранить, оставить детей в Словении, чтобы мы были вместе», — рассказала Анна Дульцева. По ее словам, складывалось ощущение, что спецслужбы других государств сильно давили на Словению. Также Дульцева заявила, что расплакалась перед президентом РФ Владимиром Путиным, потому что два года в иностранной тюрьме были для нее очень тяжелыми. Россия и страны Запада провели масштабный обмен заключенными 2 августа. По итогам сделки в РФ вернулись восемь человек. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что вернувшиеся россияне — настоящие патриоты, совершившие подвиг.