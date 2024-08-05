Разведчица Анна Дульцева заявила, что ей угрожали разлучением с детьми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Анна Дульцева расплакалась по возвращении в РФ Фото:
новость из сюжета
Россия и Запад провели масштабный обмен заключенными

Российская разведчица Анна Дульцева, возвращенная на родину в рамках обмена заключенными РФ и Запада, заявила, что в тюрьме ей угрожали отдать детей в приемную семью. Об этом женщина заявила в эфире Первого канала.

«Нам угрожали, что аргентинская сторона якобы хотела забрать наших детей, что дети могут быть отданы в прием в другую семью. Но мы ощущали, что спецслужба Словении, она делала тоже все возможное, чтобы сохранить, оставить детей в Словении, чтобы мы были вместе», — рассказала Анна Дульцева.

По ее словам, складывалось ощущение, что спецслужбы других государств сильно давили на Словению. Также Дульцева заявила, что расплакалась перед президентом РФ Владимиром Путиным, потому что два года в иностранной тюрьме были для нее очень тяжелыми.

Россия и страны Запада провели масштабный обмен заключенными 2 августа. По итогам сделки в РФ вернулись восемь человек. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что вернувшиеся россияне — настоящие патриоты, совершившие подвиг.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская разведчица Анна Дульцева, возвращенная на родину в рамках обмена заключенными РФ и Запада, заявила, что в тюрьме ей угрожали отдать детей в приемную семью. Об этом женщина заявила в эфире Первого канала. «Нам угрожали, что аргентинская сторона якобы хотела забрать наших детей, что дети могут быть отданы в прием в другую семью. Но мы ощущали, что спецслужба Словении, она делала тоже все возможное, чтобы сохранить, оставить детей в Словении, чтобы мы были вместе», — рассказала Анна Дульцева. По ее словам, складывалось ощущение, что спецслужбы других государств сильно давили на Словению. Также Дульцева заявила, что расплакалась перед президентом РФ Владимиром Путиным, потому что два года в иностранной тюрьме были для нее очень тяжелыми. Россия и страны Запада провели масштабный обмен заключенными 2 августа. По итогам сделки в РФ вернулись восемь человек. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что вернувшиеся россияне — настоящие патриоты, совершившие подвиг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...