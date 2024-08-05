Иран разослал предупреждения пилотам на фоне подготовки удара по Израилю

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Солнечный зимний день. Екатеринбург, небо, самолет
Иран порекомендовал пилотам избегать воздушного пространства страны Фото:

Иран разослал пилотам и авиационным властям предупреждения с просьбой избегать воздушного пространства страны. Это связано с постоянными угрозами со стороны Ирана атаковать Израиль.

«Иран выпустил NOTAM — уведомление, предупреждающее воздушное судно об опасности на пути в центр, запад и северо-запад страны, рекомендуя самолетам изменить свой маршрут», — говорится в сообщении. Его опубликовал The Jerusalem Post.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил Ирану разрывом дипломатических отношений в случае атаки на Израиль. Он сказал, что атака по Израилю поставит точку в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.

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Иран разослал пилотам и авиационным властям предупреждения с просьбой избегать воздушного пространства страны. Это связано с постоянными угрозами со стороны Ирана атаковать Израиль. «Иран выпустил NOTAM — уведомление, предупреждающее воздушное судно об опасности на пути в центр, запад и северо-запад страны, рекомендуя самолетам изменить свой маршрут», — говорится в сообщении. Его опубликовал The Jerusalem Post. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил Ирану разрывом дипломатических отношений в случае атаки на Израиль. Он сказал, что атака по Израилю поставит точку в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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