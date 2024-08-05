Иран разослал предупреждения пилотам на фоне подготовки удара по Израилю

05 августа 2024 в 22:13 Размер текста - 17 +

Иран порекомендовал пилотам избегать воздушного пространства страны Фото: Размик Закарян © URA.RU Иран разослал пилотам и авиационным властям предупреждения с просьбой избегать воздушного пространства страны. Это связано с постоянными угрозами со стороны Ирана атаковать Израиль. «Иран выпустил NOTAM — уведомление, предупреждающее воздушное судно об опасности на пути в центр, запад и северо-запад страны, рекомендуя самолетам изменить свой маршрут», — говорится в сообщении. Его опубликовал The Jerusalem Post. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил Ирану разрывом дипломатических отношений в случае атаки на Израиль. Он сказал, что атака по Израилю поставит точку в отношениях между Вашингтоном и Тегераном. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иран разослал пилотам и авиационным властям предупреждения с просьбой избегать воздушного пространства страны. Это связано с постоянными угрозами со стороны Ирана атаковать Израиль. «Иран выпустил NOTAM — уведомление, предупреждающее воздушное судно об опасности на пути в центр, запад и северо-запад страны, рекомендуя самолетам изменить свой маршрут», — говорится в сообщении. Его опубликовал The Jerusalem Post. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил Ирану разрывом дипломатических отношений в случае атаки на Израиль. Он сказал, что атака по Израилю поставит точку в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.