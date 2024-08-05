Блинкен пригрозил Ирану разрывом дипотношений в случае атаки на Израиль

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Энтони Блинкен,  stock
Блинкен заявил о разрыве отношений с Ираном в случае атаки по Израилю Фото:

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если будет совершена масштабная атака Ирана по Израилю, то это поставит точку в отношениях между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Блинкен сказал своим коллегам, что если иранская атака по Израилю будет примерно такого же масштаба, как апрельская атака, то это может перекрыть все будущие взаимодействия между Ираном и Соединенными Штатами», — приводит газета слова госсекретаря. В течение последних 18 месяцев время от времени США и Иран проводили непрямые переговоры через официальных лиц.

Ранее сообщалось о просьбе Блинкена не отвечать на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ о нанесении удара по Израилю в ответ на убийство Хании, произошедшее в Тегеране 31 июля во время обстрела его резиденции.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если будет совершена масштабная атака Ирана по Израилю, то это поставит точку в отношениях между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщает The Wall Street Journal. «Блинкен сказал своим коллегам, что если иранская атака по Израилю будет примерно такого же масштаба, как апрельская атака, то это может перекрыть все будущие взаимодействия между Ираном и Соединенными Штатами», — приводит газета слова госсекретаря. В течение последних 18 месяцев время от времени США и Иран проводили непрямые переговоры через официальных лиц. Ранее сообщалось о просьбе Блинкена не отвечать на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ о нанесении удара по Израилю в ответ на убийство Хании, произошедшее в Тегеране 31 июля во время обстрела его резиденции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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