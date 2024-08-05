В Курганской области средняя зарплата достигла почти 59 000 рублей

06 августа 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

В Кургане посчитали среднемесячную номинально начисленную зарплату (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Курганской области средняя начисленная зарплата в период с января по май составила 58 514 рублей. Такие данные указаны в отчете Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат). «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций за январь—май 2024 года [составила] 58 514 рублей», — говорится в отчете. Документ размещен на портале службы. Наибольшее отклонение средней зарплаты в большую сторону отмечено в таких сферах, как транспортировка и хранение (+32 734), добыча полезных ископаемых (+12 447), обрабатывающие производства (+12 317). Отклонение зарплаты от средних показателей в меньшую сторону зафиксировано в гостиничном бизнесе и сфере общепита (-28 638), административной деятельности и допуслугах (-24 082), торговле, а также в сфере ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (-18 844). Подведомственные учреждения администрации Кургана ранее столкнулись с серьезным оттоком кадров. В некоторых число специалистов сократилось на треть. Главными причинами стали низкие зарплаты и чрезмерная загруженность, считают источники URA.RU в мэрии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области средняя начисленная зарплата в период с января по май составила 58 514 рублей. Такие данные указаны в отчете Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат). «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций за январь—май 2024 года [составила] 58 514 рублей», — говорится в отчете. Документ размещен на портале службы. Наибольшее отклонение средней зарплаты в большую сторону отмечено в таких сферах, как транспортировка и хранение (+32 734), добыча полезных ископаемых (+12 447), обрабатывающие производства (+12 317). Отклонение зарплаты от средних показателей в меньшую сторону зафиксировано в гостиничном бизнесе и сфере общепита (-28 638), административной деятельности и допуслугах (-24 082), торговле, а также в сфере ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (-18 844). Подведомственные учреждения администрации Кургана ранее столкнулись с серьезным оттоком кадров. В некоторых число специалистов сократилось на треть. Главными причинами стали низкие зарплаты и чрезмерная загруженность, считают источники URA.RU в мэрии.