05 августа 2024

В Курганской области средняя зарплата достигла почти 59 000 рублей

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В Кургане посчитали среднемесячную номинально начисленную зарплату (архивное фото) Фото:

В Курганской области средняя начисленная зарплата в период с января по май составила 58 514 рублей. Такие данные указаны в отчете Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат).

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций за январь—май 2024 года [составила] 58 514 рублей», — говорится в отчете. Документ размещен на портале службы.

Наибольшее отклонение средней зарплаты в большую сторону отмечено в таких сферах, как транспортировка и хранение (+32 734), добыча полезных ископаемых (+12 447), обрабатывающие производства (+12 317). Отклонение зарплаты от средних показателей в меньшую сторону зафиксировано в гостиничном бизнесе и сфере общепита (-28 638), административной деятельности и допуслугах (-24 082), торговле, а также в сфере ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (-18 844).

Подведомственные учреждения администрации Кургана ранее столкнулись с серьезным оттоком кадров. В некоторых число специалистов сократилось на треть. Главными причинами стали низкие зарплаты и чрезмерная загруженность, считают источники URA.RU в мэрии.

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В Курганской области средняя начисленная зарплата в период с января по май составила 58 514 рублей. Такие данные указаны в отчете Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат). «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций за январь—май 2024 года [составила] 58 514 рублей», — говорится в отчете. Документ размещен на портале службы. Наибольшее отклонение средней зарплаты в большую сторону отмечено в таких сферах, как транспортировка и хранение (+32 734), добыча полезных ископаемых (+12 447), обрабатывающие производства (+12 317). Отклонение зарплаты от средних показателей в меньшую сторону зафиксировано в гостиничном бизнесе и сфере общепита (-28 638), административной деятельности и допуслугах (-24 082), торговле, а также в сфере ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (-18 844). Подведомственные учреждения администрации Кургана ранее столкнулись с серьезным оттоком кадров. В некоторых число специалистов сократилось на треть. Главными причинами стали низкие зарплаты и чрезмерная загруженность, считают источники URA.RU в мэрии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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