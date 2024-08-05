Ущерб по делу директора парка «Патриот» Ахмедова составил свыше 40 млн рублей

06 августа 2024 в 04:40 Размер текста - 17 +

Сумма ущерба по делу Ахмедова превышает 40 миллионов рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Сумма ущерба по уголовному делу директора военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» Вячеслава Ахмедова превысила 40 миллионов рублей. Отмечается. что точные размеры будут установлены после проведения следственных действий. «По предварительным данным, сумма ущерба превышает 40 миллионов рублей, однако точный размер будет установлен после проведения всех следственных действий», — сообщил источник в правоохранительных органах. Его слова передает РИА Новости. Ранее стало известно о задержании руководства парка «Патриот». Следствие считает, что Ахмедов с соучастниками имеют отношение к хищению бюджетных средств, которые были выделены на обеспечение общественного пространства. Строительство парка курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов, обвиняемый во взяточничестве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сумма ущерба по уголовному делу директора военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» Вячеслава Ахмедова превысила 40 миллионов рублей. Отмечается. что точные размеры будут установлены после проведения следственных действий. «По предварительным данным, сумма ущерба превышает 40 миллионов рублей, однако точный размер будет установлен после проведения всех следственных действий», — сообщил источник в правоохранительных органах. Его слова передает РИА Новости. Ранее стало известно о задержании руководства парка «Патриот». Следствие считает, что Ахмедов с соучастниками имеют отношение к хищению бюджетных средств, которые были выделены на обеспечение общественного пространства. Строительство парка курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов, обвиняемый во взяточничестве.