05 августа 2024

Жители ХМАО жалуются на массовое нашествие комаров. Видео

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Природа Пермского края, мыс Стрелка. Пермь, природа, комары, камское море, гнус
Комары заполоняют квартиры югорчан Фото:

Югорчане жалуются на огромное количество комаров, которые слетаются в квартиры, а также «атакуют» на трассах. Жители делятся кадрами, где видно, что насекомые заполонили потолок и «облепили» всю газель.

«Окна всегда были открыты, и их не было видно. Но в один прекрасный день они атаковали кухню, а это девятый этаж», — написала югорчанка в telegram-канале «ЧП Нижневартовск».

Другой местный житель поделился кадрами нашествия комаров, по дороге из Нижневартовска в Сургут. «Стая» насекомых настигла его в районе Лангепаса.

Жители Ханты-Мансийска (ХМАО) пожаловались на нашествие комаров и мошек. В администрации заявили, что в городе уже провели обработки против комаров, но проблему с мошками решить невозможно. Дело в том что обработки в местах размножения кровососущих насекомых могут навредить природе.

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Югорчане жалуются на огромное количество комаров, которые слетаются в квартиры, а также «атакуют» на трассах. Жители делятся кадрами, где видно, что насекомые заполонили потолок и «облепили» всю газель. «Окна всегда были открыты, и их не было видно. Но в один прекрасный день они атаковали кухню, а это девятый этаж», — написала югорчанка в telegram-канале «ЧП Нижневартовск». Другой местный житель поделился кадрами нашествия комаров, по дороге из Нижневартовска в Сургут. «Стая» насекомых настигла его в районе Лангепаса. Жители Ханты-Мансийска (ХМАО) пожаловались на нашествие комаров и мошек. В администрации заявили, что в городе уже провели обработки против комаров, но проблему с мошками решить невозможно. Дело в том что обработки в местах размножения кровососущих насекомых могут навредить природе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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