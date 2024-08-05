Жители ХМАО жалуются на массовое нашествие комаров. Видео

06 августа 2024 в 06:09 Размер текста - 17 +

Комары заполоняют квартиры югорчан Фото: Сергей Русанов © URA.RU Югорчане жалуются на огромное количество комаров, которые слетаются в квартиры, а также «атакуют» на трассах. Жители делятся кадрами, где видно, что насекомые заполонили потолок и «облепили» всю газель. «Окна всегда были открыты, и их не было видно. Но в один прекрасный день они атаковали кухню, а это девятый этаж», — написала югорчанка в telegram-канале «ЧП Нижневартовск». Другой местный житель поделился кадрами нашествия комаров, по дороге из Нижневартовска в Сургут. «Стая» насекомых настигла его в районе Лангепаса. Жители Ханты-Мансийска (ХМАО) пожаловались на нашествие комаров и мошек. В администрации заявили, что в городе уже провели обработки против комаров, но проблему с мошками решить невозможно. Дело в том что обработки в местах размножения кровососущих насекомых могут навредить природе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Югорчане жалуются на огромное количество комаров, которые слетаются в квартиры, а также «атакуют» на трассах. Жители делятся кадрами, где видно, что насекомые заполонили потолок и «облепили» всю газель. «Окна всегда были открыты, и их не было видно. Но в один прекрасный день они атаковали кухню, а это девятый этаж», — написала югорчанка в telegram-канале «ЧП Нижневартовск». Другой местный житель поделился кадрами нашествия комаров, по дороге из Нижневартовска в Сургут. «Стая» насекомых настигла его в районе Лангепаса. Жители Ханты-Мансийска (ХМАО) пожаловались на нашествие комаров и мошек. В администрации заявили, что в городе уже провели обработки против комаров, но проблему с мошками решить невозможно. Дело в том что обработки в местах размножения кровососущих насекомых могут навредить природе.