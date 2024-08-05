Семья надеется на повторную комиссию по оценке состояния домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Две семьи Ахмедовых (бабушка, дедушка, их сын, супруга сына, двое внуков, дочь) после апрельского паводка проживают в гостинице «Курган». Их дома на участке в СНТ «Пищевик» разрушила вода — один дом сгнил, второй покрылся трещинами и может рухнуть. Теперь Ахмедовы боятся остаться на улице, рассказал URA.RU заместитель председателя СНТ Сергей Мухаметжанов.

«На одном участке в СНТ „Пищевик“ проживали две семьи Ахмедовых — всего семь человек. Второй дом они построили год назад, зимой в нем проживала семья с маленькими детьми. Этот дом не успели зарегистрировать до объявления ЧС. Документы на регистрацию отдали, а получили уже после объявления ЧС», — рассказал Мухаметжанов. Он считает, что это стало причиной отказа в помощи.

Комиссия признала обо дома пригодными для проживания. Но так как недвижимость зарегистрирована на одного собственника, семье предложили выбрать, на какой дом они получат сертификат. Пока дело дошло до ремонта, строение сгнило — остались только стены внутренней комнаты. Крышу, пол, наружные стены пришлось разобрать. В погребе до сих пор стоит вода.

Так выглядит дом Ахмедовых, на который они получили сертификат на капремонт Фото: Анна Бояркина © URA.RU

Стены второго дома покрылись трещинами. Ахмедовы опасаются, что дом может рухнуть, поэтому работы в нем прекратили. Заместитель председателя СНТ считает, что к семье должна выехать повторная комиссия и рассмотреть вопрос о выделении жилищного сертификата.

В погребе дома стоит вода, все деревянные части дома сгнили и покрылись плесенью Фото: Анна Бояркина © URA.RU

В администрации города Кургана на запрос URA.RU ответили, что семье Ахмедовых оказана помощь в получении единовременных выплат в размере 10 тысяч рублей каждому члену семьи, а также по 100 тысяч рублей за полную утрату имущества первой необходимости всем гражданам РФ. В соответствии с постановлением правительства РФ в ближайшее время данные выплаты будут проиндексированы.

Стены второго дома покрылись трещинами, в нем находиться небезопасно Фото: Анна Бояркина © URA.RU

«Межведомственной комиссией по оценке жилых помещений оба дома, в которых проживали Ахмедовы, признаны пригодными для проживания при условии проведения капитального ремонта. Выплата на капитальный ремонт не может быть осуществлена в связи с тем, что у заявителей в собственности второе жилье. А в соответствии с действующими нормами федерального законодательства выплаты по утрате или капитальному ремонту дома осуществляются только тем пострадавшим, у кого жилье было единственным», — уточнили в мэрии. Ахмедовы могут оставаться в гостинице «Курган» на период проведения ремонтов. В Кургане создана рабочая группа для рассмотрения наиболее сложных случаев оказания помощи пострадавшим от паводка. Задача рабочей группы еще раз пересмотреть заявления обратившихся.

Ранее URA.RU писало, что пенсионерам не дали денег на капремонт дома после паводка. Семья также проживает в СНТ «Пищевик».

Строители советуют семье разобрать дом, так как ремонтировать его опасно Фото: Анна Бояркина © URA.RU