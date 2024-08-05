Пенсионеры из СНТ «Пищевик» вернулись в дом, пострадавший от паводка (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дом пенсионерки Любови Аллаковой в СНТ «Пищевик» в Кургане пострадал от паводка. На стенах появились сквозные трещины, пол и потолок покрылись плесенью, в окнах стоит вода. Женщина рассказала URA.RU, что ей отказали в предоставлении сертификата на капитальный ремонт, а своими силами пенсионерам не справиться с ремонтом до холодов.

«В доме трещины по всем стенам, запах плохой, пол плесень съедает. Жить невозможно. В маневренном жилье нам отказали, в сертификате на капитальный ремонт тоже отказали. Сказали, что текущий ремонт проводится за счет самого собственника. Мы оба пенсионеры, получаем минимальную пенсию, есть ребенок 17-лет. Не знаем, как быть», — рассказала Аллакова.

В СНТ «Пищевик» семья переехала около года назад. Ранее супруги проживали в доме на станции «Камчиха», который сгорел в масштабном пожаре 2023 года. После паводка комиссия признала дом пригодным для проживания, рекомендовав провести косметический ремонт. В акте осмотра повреждений не были указаны трещины в стенах, фотографии к акту не приложены, отметила Любовь. Печь пенсионеры не топят — боятся, что она развалится. Ночью в сыром доме становится холодно.

Заместитель председателя СНТ «Пищевик» Сергей Мухаметжанов считает, что необходим повторный выезд комиссии. По его мнению, дом требует капитального ремонта.

В администрации города Кургана на запрос URA.RU ответили, что семье Аллаковых оказаны услуги по выплате единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей каждому члену семьи и финансовой помощи за частичную утрату имущества первой необходимости в размере 50 тысяч рублей на каждого. В ближайшее время данные выплаты будут проиндексированы.

«Межведомственной комиссией по оценке жилых помещений дом семьи Аллаковых признан пригодным для проживания, отмечена необходимость текущего ремонта, в связи с чем фотоматериалы к документам не прилагаются. В соответствии с решением Курганской городской Думы от 19.09.2012 года № 180 помещения маневренного фонда предоставляются гражданам, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания. Поскольку дом семьи Аллаковых признан пригодным для проживания, законных оснований для предоставления семье Аллаковых маневренного жилищного фонда нет», — уточнили в мэрии.

В Кургане создана рабочая группа для рассмотрения наиболее сложных случаев оказания помощи пострадавшим от паводка. Задача рабочей группы еще раз пересмотреть заявления обратившихся с подобными сложными случаями жителей, включая случаи, когда изменились обстоятельства после ухода комиссии, дом стал разрушаться, когда ушла вода и, если есть законные основания, вынести решения в их пользу. В состав рабочей группы вошли представители администрации города Кургана, прокуратуры и Следственного комитета.

Дом в СНТ «Пищевик» пенсионеров Любови и Михаила Аллаковых пострадал от паводка Анна Бояркина

На стенах дома появились сквозные трещины, пол и потолок покрылись плесенью Анна Бояркина

Пенсионеры переживают, что не справятся с проведением ремонта до холодов без помощи Анна Бояркина