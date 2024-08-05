05 августа 2024

Новый президент Ирана дал обещание Шойгу

Масуд Пезешкиан заявил, что Иран обязательно «отомстит» за смерть Хании
© Служба новостей «URA.RU»
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Тегеран. Иран, ислам, флаг ирана
В Тегеране сообщили, что за смерть Исмаила Хании последует ответный удар, передает FT Фото:
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Военный конфликт между Ираном и Израилем

Израиль обязательно получит ответный удар за смерть лидера политбюро ХАМАСА Исмаила Хании. Об этом заявил новый президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с секретарем СБ РФ Сергеем Шойгу.

«Израиль определенно получит ответ за свои преступления и наглость», — заявил Масуд Пезешкиан. Его слова передает Financial Times. Президент отметил, что Иран будет стараться не раскачивать ситуацию на Ближнем Востоке.

Шойгу прилетел в Иран 5 августа. Помимо разговора с Пезешкианом он переговорил с главой генштаба ВС Ирана Мохаммадом Багери.

Ранее глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что Иран через Венгрию предупредил о намерении нанести удар по Израилю. В США отметили, что это произойдет «в ближайшие 24 часа». Удар может превзойти по своим масштабам все предыдущие нападения. Основные возможные сценарии развития конфликта — в материале URA.RU.

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Израиль обязательно получит ответный удар за смерть лидера политбюро ХАМАСА Исмаила Хании. Об этом заявил новый президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с секретарем СБ РФ Сергеем Шойгу. «Израиль определенно получит ответ за свои преступления и наглость», — заявил Масуд Пезешкиан. Его слова передает Financial Times. Президент отметил, что Иран будет стараться не раскачивать ситуацию на Ближнем Востоке. Шойгу прилетел в Иран 5 августа. Помимо разговора с Пезешкианом он переговорил с главой генштаба ВС Ирана Мохаммадом Багери. Ранее глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что Иран через Венгрию предупредил о намерении нанести удар по Израилю. В США отметили, что это произойдет «в ближайшие 24 часа». Удар может превзойти по своим масштабам все предыдущие нападения. Основные возможные сценарии развития конфликта — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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