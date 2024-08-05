Новый президент Ирана дал обещание Шойгу

Израиль обязательно получит ответный удар за смерть лидера политбюро ХАМАСА Исмаила Хании. Об этом заявил новый президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с секретарем СБ РФ Сергеем Шойгу.
«Израиль определенно получит ответ за свои преступления и наглость», — заявил Масуд Пезешкиан. Его слова передает Financial Times. Президент отметил, что Иран будет стараться не раскачивать ситуацию на Ближнем Востоке.
Шойгу прилетел в Иран 5 августа. Помимо разговора с Пезешкианом он переговорил с главой генштаба ВС Ирана Мохаммадом Багери.
Ранее глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что Иран через Венгрию предупредил о намерении нанести удар по Израилю. В США отметили, что это произойдет «в ближайшие 24 часа». Удар может превзойти по своим масштабам все предыдущие нападения. Основные возможные сценарии развития конфликта — в материале URA.RU.
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Израиль обязательно получит ответный удар за смерть лидера политбюро ХАМАСА Исмаила Хании. Об этом заявил новый президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с секретарем СБ РФ Сергеем Шойгу. «Израиль определенно получит ответ за свои преступления и наглость», — заявил Масуд Пезешкиан. Его слова передает Financial Times. Президент отметил, что Иран будет стараться не раскачивать ситуацию на Ближнем Востоке. Шойгу прилетел в Иран 5 августа. Помимо разговора с Пезешкианом он переговорил с главой генштаба ВС Ирана Мохаммадом Багери. Ранее глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что Иран через Венгрию предупредил о намерении нанести удар по Израилю. В США отметили, что это произойдет «в ближайшие 24 часа». Удар может превзойти по своим масштабам все предыдущие нападения. Основные возможные сценарии развития конфликта — в материале URA.RU.