Новый президент Ирана дал обещание Шойгу

Масуд Пезешкиан заявил, что Иран обязательно «отомстит» за смерть Хании

06 августа 2024 в 07:30 Размер текста - 17 +

В Тегеране сообщили, что за смерть Исмаила Хании последует ответный удар, передает FT Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Израиль обязательно получит ответный удар за смерть лидера политбюро ХАМАСА Исмаила Хании. Об этом заявил новый президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с секретарем СБ РФ Сергеем Шойгу. «Израиль определенно получит ответ за свои преступления и наглость», — заявил Масуд Пезешкиан. Его слова передает Financial Times . Президент отметил, что Иран будет стараться не раскачивать ситуацию на Ближнем Востоке. Шойгу прилетел в Иран 5 августа. Помимо разговора с Пезешкианом он переговорил с главой генштаба ВС Ирана Мохаммадом Багери. Ранее глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что Иран через Венгрию предупредил о намерении нанести удар по Израилю. В США отметили, что это произойдет «в ближайшие 24 часа». Удар может превзойти по своим масштабам все предыдущие нападения. Основные возможные сценарии развития конфликта — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Израиль обязательно получит ответный удар за смерть лидера политбюро ХАМАСА Исмаила Хании. Об этом заявил новый президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с секретарем СБ РФ Сергеем Шойгу. «Израиль определенно получит ответ за свои преступления и наглость», — заявил Масуд Пезешкиан. Его слова передает Financial Times. Президент отметил, что Иран будет стараться не раскачивать ситуацию на Ближнем Востоке. Шойгу прилетел в Иран 5 августа. Помимо разговора с Пезешкианом он переговорил с главой генштаба ВС Ирана Мохаммадом Багери. Ранее глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что Иран через Венгрию предупредил о намерении нанести удар по Израилю. В США отметили, что это произойдет «в ближайшие 24 часа». Удар может превзойти по своим масштабам все предыдущие нападения. Основные возможные сценарии развития конфликта — в материале URA.RU.