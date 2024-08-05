После трех сорванных попыток выбрать официального главу Нефтеюганска власти ХМАО ищут рычаги влияния на теневого мэра — депутата окружной думы Степана Пыталева. Источники URA.RU полагают, что в дело могут пустить компромат, который, по слухам, уже передан в распоряжение силовиков.
«Внупол сейчас должен сделать все, чтобы 4 октября в Нефтеюганске избрали мэра. Поэтому в ход могут пустить весь имеющийся компромат, который, по слухам, уже передан в распоряжение силовиков. Проблемы грозят не только Пыталеву, но и у его команды. Говорят, что в отношении некоторых депутатов в ближайшее время начнутся либо возобновятся проверки, тем более, многие из них возглавляют подведомственные мэрии учреждения», — отмечает инсайдер.
Политолог Александр Безделов отмечает, что конкурс, назначенный на 4 октября, должен стать последним. «За два месяца, которые остались до выборов градоначальника, внутриполитическому блоку предстоит сделать все, чтобы четвертая попытка провести конкурс не провалилась», — отмечает эксперт. Первые три сорвались, когда предложенных округом кандидатов отказались поддерживать местные элиты и подконтрольная Пыталеву дума.
Ранее URA.RU писало, что внутриполитический блок ХМАО назвал причиной срыва выборов мэра Нефтеюганска близость к единому дню голосования. Однако власти сами согласовали дату третьего конкурса на 2 августа, а депутатам городской думы из-за этого пришлось сдвинуть каникулы.
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