Политблок ХМАО дал свою трактовку причин отмены выборов мэра в Нефтеюганске

Внутриполитический блок ХМАО дал свою трактовку причин отмены выборов мэра в Нефтеюганске. Неофициальный рупор окружных властей — telegram-канал «5-й этаж» — оправдывает срыв третьей попытки выборов мэра приближением единого дня голосования, «из-за которого на паузу поставлены все решения, реализация которых сопряжена с рисками дестабилизации общественно-политической обстановки».
«Процедура избрания главы Нефтеюганска перенесена на октябрь. В связи с приближением единого дня голосования на паузу поставлены все решения, реализация которых сопряжена с рисками дестабилизации общественно-политической обстановки. Отмена конкурса в Нефтеюганске — один из таких примеров. Отмена конкурса была санкционирована высшим должностным лицом региона и 5-м этажом приведена в исполнение», — указано в публикации.
Авторы канала пишут, что на пост главы Нефтеюганска рассматривались кандидатуры спикера гордумы Марата Миннигулова (отбракован из-за проверок и аффилированности с местными политэлитами) и варяга из Сургутского района Дины Кузьминой, и.о. главы окружной ветслужбы, которая «никак не представлена на местном ландшафте» и это могло «спровоцировать конфликт».
При этом сам же внутрипол согласовал выборы на 2 августа. Нефтеюганским депутатам ради запуска третьего по счету конкурса пришлось даже сдвинуть свои отпуска.
Тюменский политолог Безделов считает, что третья неудачная попытка выбрать мэра Нефтеюганска привлекла внимание к этому процессу федеральных властей. «Все это отслеживается на федеральном уровне, в АП и полпредстве. Совершать подобные ошибки накануне осенних выборов губернатора просто недопустимо», — уточняет эксперт. Он отметил, что подобные ситуации не могут остаться без последствий.
Ранее URA.RU писало, что четвертая попытка выбрать мэра Нефтеюганска назначена на 4 октября. Три попытки избрать градоначальника провалились.
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