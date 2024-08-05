05 августа 2024

Прокуратура проверит Кольцово из-за давки после сообщения о бомбе

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт работает в обычном режиме
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Транспортная прокуратура проверит екатеринбургский аэропорт Кольцово, где произошла паника среди пассажиров из-за ложного крика о бомбе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Уральской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия», — следует из сообщения. Отмечается, что во время беспорядка люди создали давку в авиагавани.

Свидетели утверждают, что после хлопка, который они приняли за выстрел, раздались крики о стрельбе, что усугубило ситуацию. Многие пассажиры покинули зону прилета, не успев забрать багаж. В пресс-службе аэропорта отметили, что ситуация урегулирована, а Кольцово работает в штатном режиме.

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Транспортная прокуратура проверит екатеринбургский аэропорт Кольцово, где произошла паника среди пассажиров из-за ложного крика о бомбе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Уральской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия», — следует из сообщения. Отмечается, что во время беспорядка люди создали давку в авиагавани. Свидетели утверждают, что после хлопка, который они приняли за выстрел, раздались крики о стрельбе, что усугубило ситуацию. Многие пассажиры покинули зону прилета, не успев забрать багаж. В пресс-службе аэропорта отметили, что ситуация урегулирована, а Кольцово работает в штатном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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