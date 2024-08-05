Прокуратура проверит Кольцово из-за давки после сообщения о бомбе

Транспортная прокуратура проверит екатеринбургский аэропорт Кольцово, где произошла паника среди пассажиров из-за ложного крика о бомбе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Уральской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия», — следует из сообщения. Отмечается, что во время беспорядка люди создали давку в авиагавани.
Свидетели утверждают, что после хлопка, который они приняли за выстрел, раздались крики о стрельбе, что усугубило ситуацию. Многие пассажиры покинули зону прилета, не успев забрать багаж. В пресс-службе аэропорта отметили, что ситуация урегулирована, а Кольцово работает в штатном режиме.
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