05 августа 2024

Газовики подтвердили задержание трех слесарей после взрыва в Нижнем Тагиле

© Служба новостей «URA.RU»
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Мастер и два слесаря «Газэкса» задержаны сотрудниками СКР
Мастер и два слесаря «Газэкса» задержаны сотрудниками СКР Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

В службе газового хозяйства «Газэкс» подтвердили задержание трех сотрудников в рамках уголовного дела о взрыве и обрушении дома в Нижнем Тагиле. В компании заявили URA.RU, что оказывают максимальную помощь следствию.

«Были задержаны два слесаря и мастер по уголовному делу, возбужденному по статье „Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности“. „Газэкс“ оказывает всяческую поддержку следствию для проведения объективного расследования и установления истинных причин трагедии», — сообщили в пресс-службе газового хозяйства.

Взрыв бытового газа, который привел к обрушению дома, случился в Нижнем Тагиле 1 августа. Под завалами погибли 10 человек, из которых пятеро — дети. Поисково-спасательные работы длились двое суток, в них принимали участие сотни сотрудников разных спецслужб. Все самое главное о трагедии, — в сюжете URA.RU.

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В службе газового хозяйства «Газэкс» подтвердили задержание трех сотрудников в рамках уголовного дела о взрыве и обрушении дома в Нижнем Тагиле. В компании заявили URA.RU, что оказывают максимальную помощь следствию. «Были задержаны два слесаря и мастер по уголовному делу, возбужденному по статье „Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности“. „Газэкс“ оказывает всяческую поддержку следствию для проведения объективного расследования и установления истинных причин трагедии», — сообщили в пресс-службе газового хозяйства. Взрыв бытового газа, который привел к обрушению дома, случился в Нижнем Тагиле 1 августа. Под завалами погибли 10 человек, из которых пятеро — дети. Поисково-спасательные работы длились двое суток, в них принимали участие сотни сотрудников разных спецслужб. Все самое главное о трагедии, — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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