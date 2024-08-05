Происшествия Газовики подтвердили задержание трех слесарей после взрыва в Нижнем Тагиле 06 августа 2024 в 11:23 Размер текста - 17 + Мастер и два слесаря «Газэкса» задержаны сотрудниками СКР Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом В службе газового хозяйства «Газэкс» подтвердили задержание трех сотрудников в рамках уголовного дела о взрыве и обрушении дома в Нижнем Тагиле. В компании заявили URA.RU, что оказывают максимальную помощь следствию. «Были задержаны два слесаря и мастер по уголовному делу, возбужденному по статье „Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности“. „Газэкс“ оказывает всяческую поддержку следствию для проведения объективного расследования и установления истинных причин трагедии», — сообщили в пресс-службе газового хозяйства. Взрыв бытового газа, который привел к обрушению дома, случился в Нижнем Тагиле 1 августа. Под завалами погибли 10 человек, из которых пятеро — дети. Поисково-спасательные работы длились двое суток, в них принимали участие сотни сотрудников разных спецслужб. Все самое главное о трагедии, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В службе газового хозяйства «Газэкс» подтвердили задержание трех сотрудников в рамках уголовного дела о взрыве и обрушении дома в Нижнем Тагиле. В компании заявили URA.RU, что оказывают максимальную помощь следствию. «Были задержаны два слесаря и мастер по уголовному делу, возбужденному по статье „Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности“. „Газэкс“ оказывает всяческую поддержку следствию для проведения объективного расследования и установления истинных причин трагедии», — сообщили в пресс-службе газового хозяйства. Взрыв бытового газа, который привел к обрушению дома, случился в Нижнем Тагиле 1 августа. Под завалами погибли 10 человек, из которых пятеро — дети. Поисково-спасательные работы длились двое суток, в них принимали участие сотни сотрудников разных спецслужб. Все самое главное о трагедии, — в сюжете URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям