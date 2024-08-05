В Пермском крае ликвидируют деревню 17 века

Власти Ординского округа намерены ликвидировать деревню Паньково. С такой инициативой администрация муниципалитета вышла в заксобрание Пермского округа, документы размещены на портале парламента. Впервые упоминание о деревне появилось в 1698 году.
«Проект закона вносится в целях исключения из реестра административно-территориальных единиц Пермского края деревни Паньково, как фактически прекратившей свое существование. Согласно данным Всероссийской переписи населения 2020 года на территории деревни Паньково проживало 0 человек», — говорится в пояснительной записке.
Паньково находится в 22 км от Орды. Жители выехали оттуда в 2000 году. Согласно переписи 2002 года там числилось девять человек. Сейчас тут нет ни жилых домов, ни хозяйственных построек, ни дорог. «Полностью отсутствуют следы пребывания граждан», — подчеркивают местные власти. Населенный пункт зарос деревьями и кустарниками. Ранее URA.RU сообщало о ликвидации деревень в Уинском, Добрянском и Краснокамском округах.
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Власти Ординского округа намерены ликвидировать деревню Паньково. С такой инициативой администрация муниципалитета вышла в заксобрание Пермского округа, документы размещены на портале парламента. Впервые упоминание о деревне появилось в 1698 году. «Проект закона вносится в целях исключения из реестра административно-территориальных единиц Пермского края деревни Паньково, как фактически прекратившей свое существование. Согласно данным Всероссийской переписи населения 2020 года на территории деревни Паньково проживало 0 человек», — говорится в пояснительной записке. Паньково находится в 22 км от Орды. Жители выехали оттуда в 2000 году. Согласно переписи 2002 года там числилось девять человек. Сейчас тут нет ни жилых домов, ни хозяйственных построек, ни дорог. «Полностью отсутствуют следы пребывания граждан», — подчеркивают местные власти. Населенный пункт зарос деревьями и кустарниками. Ранее URA.RU сообщало о ликвидации деревень в Уинском, Добрянском и Краснокамском округах.