05 августа 2024

В Пермском крае ликвидируют деревню 17 века

Администрация Ординского района упраздняет деревню, основанную в 17 веке
© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Чебаки. Макушинский район. Курган, заброшенный дом, трава, заросший дом
Паньково зарастает деревьями и кустарниками Фото:

Власти Ординского округа намерены ликвидировать деревню Паньково. С такой инициативой администрация муниципалитета вышла в заксобрание Пермского округа, документы размещены на портале парламента. Впервые упоминание о деревне появилось в 1698 году.

«Проект закона вносится в целях исключения из реестра административно-территориальных единиц Пермского края деревни Паньково, как фактически прекратившей свое существование. Согласно данным Всероссийской переписи населения 2020 года на территории деревни Паньково проживало 0 человек», — говорится в пояснительной записке.

Паньково находится в 22 км от Орды. Жители выехали оттуда в 2000 году. Согласно переписи 2002 года там числилось девять человек. Сейчас тут нет ни жилых домов, ни хозяйственных построек, ни дорог. «Полностью отсутствуют следы пребывания граждан», — подчеркивают местные власти. Населенный пункт зарос деревьями и кустарниками. Ранее URA.RU сообщало о ликвидации деревень в Уинском, Добрянском и Краснокамском округах.

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Власти Ординского округа намерены ликвидировать деревню Паньково. С такой инициативой администрация муниципалитета вышла в заксобрание Пермского округа, документы размещены на портале парламента. Впервые упоминание о деревне появилось в 1698 году. «Проект закона вносится в целях исключения из реестра административно-территориальных единиц Пермского края деревни Паньково, как фактически прекратившей свое существование. Согласно данным Всероссийской переписи населения 2020 года на территории деревни Паньково проживало 0 человек», — говорится в пояснительной записке. Паньково находится в 22 км от Орды. Жители выехали оттуда в 2000 году. Согласно переписи 2002 года там числилось девять человек. Сейчас тут нет ни жилых домов, ни хозяйственных построек, ни дорог. «Полностью отсутствуют следы пребывания граждан», — подчеркивают местные власти. Населенный пункт зарос деревьями и кустарниками. Ранее URA.RU сообщало о ликвидации деревень в Уинском, Добрянском и Краснокамском округах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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