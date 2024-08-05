05 августа 2024

В Челябинске с набережной реки Миасс ушла вода. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная реки Миасс и ребра Дубровского. Челябинск, скамейка, вода, лето, девочки, лавочка, паводок, наводнение, потоп, набережная реки миасс, река миасс , август
Вода ушла после подтопления, произошедшего 27 июля Фото:
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На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В центре Челябинска отступила вода, подтопившая набережную реки Миасс. Как URA.RU сообщили 6 августа в мэрии областного центра, на участке за филармонией начали очистку территории.

«Вода с набережной за филармонией отступила. Наводим порядок и возвращаем прежний вид любимому месту отдыха», — сообщили URA.RU в мэрии.

Река Миасс вышла из берегов в нескольких местах 27 июля. Причиной стали затяжные ливни в регионе, которые привили к наводнению в нескольких муниципалитетах. На 4 августа оставались подтопленными 219 домов. В регионе продолжают устранять последствия подтоплений и начислять выплаты пострадавшим.

Городские службы приступили к уборке подтопленных участков
Городские службы приступили к уборке подтопленных участков
Вода ушла с территории, которую подтопило 27 июля
Вода ушла с территории, которую подтопило 27 июля

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В центре Челябинска отступила вода, подтопившая набережную реки Миасс. Как URA.RU сообщили 6 августа в мэрии областного центра, на участке за филармонией начали очистку территории. «Вода с набережной за филармонией отступила. Наводим порядок и возвращаем прежний вид любимому месту отдыха», — сообщили URA.RU в мэрии. Река Миасс вышла из берегов в нескольких местах 27 июля. Причиной стали затяжные ливни в регионе, которые привили к наводнению в нескольких муниципалитетах. На 4 августа оставались подтопленными 219 домов. В регионе продолжают устранять последствия подтоплений и начислять выплаты пострадавшим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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