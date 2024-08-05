В центре Челябинска отступила вода, подтопившая набережную реки Миасс. Как URA.RU сообщили 6 августа в мэрии областного центра, на участке за филармонией начали очистку территории.
«Вода с набережной за филармонией отступила. Наводим порядок и возвращаем прежний вид любимому месту отдыха», — сообщили URA.RU в мэрии.
Река Миасс вышла из берегов в нескольких местах 27 июля. Причиной стали затяжные ливни в регионе, которые привили к наводнению в нескольких муниципалитетах. На 4 августа оставались подтопленными 219 домов. В регионе продолжают устранять последствия подтоплений и начислять выплаты пострадавшим.
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