Общество ЖКХ и Городская среда В Челябинске с набережной реки Миасс ушла вода. Фото 06 августа 2024 в 11:43 Размер текста - 17 + Вода ушла после подтопления, произошедшего 27 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни В центре Челябинска отступила вода, подтопившая набережную реки Миасс. Как URA.RU сообщили 6 августа в мэрии областного центра, на участке за филармонией начали очистку территории. «Вода с набережной за филармонией отступила. Наводим порядок и возвращаем прежний вид любимому месту отдыха», — сообщили URA.RU в мэрии. Река Миасс вышла из берегов в нескольких местах 27 июля. Причиной стали затяжные ливни в регионе, которые привили к наводнению в нескольких муниципалитетах. На 4 августа оставались подтопленными 219 домов. В регионе продолжают устранять последствия подтоплений и начислять выплаты пострадавшим. Городские службы приступили к уборке подтопленных участков telegram-канал мэрии Челябинска Вода ушла с территории, которую подтопило 27 июля telegram-канал мэрии Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В центре Челябинска отступила вода, подтопившая набережную реки Миасс. Как URA.RU сообщили 6 августа в мэрии областного центра, на участке за филармонией начали очистку территории. «Вода с набережной за филармонией отступила. Наводим порядок и возвращаем прежний вид любимому месту отдыха», — сообщили URA.RU в мэрии. Река Миасс вышла из берегов в нескольких местах 27 июля. Причиной стали затяжные ливни в регионе, которые привили к наводнению в нескольких муниципалитетах. На 4 августа оставались подтопленными 219 домов. В регионе продолжают устранять последствия подтоплений и начислять выплаты пострадавшим. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям