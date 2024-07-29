В Челябинске на затопленной набережной Миасса пытаются ловить рыбу. Фото, видео

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Набережная у ТРК Родник. Челябинск , мост, наводнение, набережная реки миасс, северо-крымская улица
Под мостом рядом с набережной движение закрыто из-за подтопления Фото:
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В результате мощных дождей в Челябинске река Миасс вышла за пределы своего русла, затопив дорогу под мостом рядом с ТРК «Родник». На подтопленной территории местные жители пытаются ловить рыбу, а утки ищут убежище от сильного течения среди растительности. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Автомобильная дорога остается затопленной, а движение под мостом закрыто. На самой набережной двое парней пытаются поймать рыбу. Утки не справляются с течением и сидят на траве на берегу», — передает корреспондент URA.RU.

На данный момент через мост возле ТРК «Родник» проехать нельзя. Затопленный участок перекрыт трактором. Также уточняется, что вода остается как на автодороге, так и на пешеходном тротуаре. А у лестницы, которая проходит под мостом, подтоплено несколько ступеней.

О затоплении дороги возле «Родника» стало известно вчера, 28 июля. Это произошло из-за сброса воды в Шершневское водохранилище, тогда предупреждали о возможных переливах реки Миасс. Подтопление также коснулось и новой набережной, которая ведет к Арт-скверу.

Из-за сильных дождей вода выходит из берегов водоемов, а в нескольких муниципалитетах Челябинской области уже введен режим чрезвычайной ситуации. Остаются подтопленными Миасс, Еманжелинск, Копейск и поселок Коркино. Также в поселке Киолим в Карабаше прорвало дамбу, и он оказался затоплен полностью. Было эвакуировано 163 человека.

Набережная у ТРК Родник. Челябинск
Под мостом находится затопление глубиной в несколько ступеней
Фото:

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В результате мощных дождей в Челябинске река Миасс вышла за пределы своего русла, затопив дорогу под мостом рядом с ТРК «Родник». На подтопленной территории местные жители пытаются ловить рыбу, а утки ищут убежище от сильного течения среди растительности. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Автомобильная дорога остается затопленной, а движение под мостом закрыто. На самой набережной двое парней пытаются поймать рыбу. Утки не справляются с течением и сидят на траве на берегу», — передает корреспондент URA.RU. На данный момент через мост возле ТРК «Родник» проехать нельзя. Затопленный участок перекрыт трактором. Также уточняется, что вода остается как на автодороге, так и на пешеходном тротуаре. А у лестницы, которая проходит под мостом, подтоплено несколько ступеней. О затоплении дороги возле «Родника» стало известно вчера, 28 июля. Это произошло из-за сброса воды в Шершневское водохранилище, тогда предупреждали о возможных переливах реки Миасс. Подтопление также коснулось и новой набережной, которая ведет к Арт-скверу. Из-за сильных дождей вода выходит из берегов водоемов, а в нескольких муниципалитетах Челябинской области уже введен режим чрезвычайной ситуации. Остаются подтопленными Миасс, Еманжелинск, Копейск и поселок Коркино. Также в поселке Киолим в Карабаше прорвало дамбу, и он оказался затоплен полностью. Было эвакуировано 163 человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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