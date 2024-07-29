Под мостом рядом с набережной движение закрыто из-за подтопления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В результате мощных дождей в Челябинске река Миасс вышла за пределы своего русла, затопив дорогу под мостом рядом с ТРК «Родник». На подтопленной территории местные жители пытаются ловить рыбу, а утки ищут убежище от сильного течения среди растительности. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Автомобильная дорога остается затопленной, а движение под мостом закрыто. На самой набережной двое парней пытаются поймать рыбу. Утки не справляются с течением и сидят на траве на берегу», — передает корреспондент URA.RU.

На данный момент через мост возле ТРК «Родник» проехать нельзя. Затопленный участок перекрыт трактором. Также уточняется, что вода остается как на автодороге, так и на пешеходном тротуаре. А у лестницы, которая проходит под мостом, подтоплено несколько ступеней.

О затоплении дороги возле «Родника» стало известно вчера, 28 июля. Это произошло из-за сброса воды в Шершневское водохранилище, тогда предупреждали о возможных переливах реки Миасс. Подтопление также коснулось и новой набережной, которая ведет к Арт-скверу.

Из-за сильных дождей вода выходит из берегов водоемов, а в нескольких муниципалитетах Челябинской области уже введен режим чрезвычайной ситуации. Остаются подтопленными Миасс, Еманжелинск, Копейск и поселок Коркино. Также в поселке Киолим в Карабаше прорвало дамбу, и он оказался затоплен полностью. Было эвакуировано 163 человека.

Под мостом находится затопление глубиной в несколько ступеней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU