«Зеленая альтернатива» закрыла 18 округов на выборах в Челябинске

Несмотря на снятие с предвыборной гонки кандидатов-двойников, партии «Зеленая альтернатива» удалось зарегистрировать своих кандидатов на 18 из 25 округов на выборах в гордуму Челябинска. Такая информация содержится на портале облизбиркома.
«Несмотря на то, что кандидаты Илья Исайчук, Андрей Кондратьев и Виктор Корнев утратили статус выдвинутых кандидатов, большинство кандидатов, выдвинутых „Зеленой альтернативой“, были зарегистрированы. Всего партии удалось зарегистрировать кандидатов на 18 избирательных округах», — следует из информации избиркома.
Исайчук, Кондратьев и Корнев написали заявления о выходе из предвыборной гонки после того, как стало известно, что они выдвинуты на тех же округах, что и их тезки, являющиеся действующими депутатами гордумы. Также утратила статус кандидата Александра Селезнева, выдвигавшаяся по округу № 6. Еще на трех округах партия кандидатов не выдвигала.
Таким образом, «Зеленая альтернатива» не представлена на округах № 1, 3, 4, 6, 7, 10 и 14. На остальных 18 округах у жителей Челябинска будет возможность проголосовать за представителей этой партии. Ситуацию может поменять только самоотвод кого-либо из кандидатов, либо снятие с выборов в судебном порядке.
Выборы состоятся 7 и 8 сентября. Жители Челябинска выберут 37 депутатов гордумы. Из них 25 будут выбраны по одномандатным округам, 12 — по партийным спискам.
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