05 августа 2024

«Зеленая альтернатива» закрыла 18 округов на выборах в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинцам предстоит выбрать 37 депутатов нового состава гордумы
Челябинцам предстоит выбрать 37 депутатов нового состава гордумы Фото:

Несмотря на снятие с предвыборной гонки кандидатов-двойников, партии «Зеленая альтернатива» удалось зарегистрировать своих кандидатов на 18 из 25 округов на выборах в гордуму Челябинска. Такая информация содержится на портале облизбиркома.

«Несмотря на то, что кандидаты Илья Исайчук, Андрей Кондратьев и Виктор Корнев утратили статус выдвинутых кандидатов, большинство кандидатов, выдвинутых „Зеленой альтернативой“, были зарегистрированы. Всего партии удалось зарегистрировать кандидатов на 18 избирательных округах», — следует из информации избиркома.

Исайчук, Кондратьев и Корнев написали заявления о выходе из предвыборной гонки после того, как стало известно, что они выдвинуты на тех же округах, что и их тезки, являющиеся действующими депутатами гордумы. Также утратила статус кандидата Александра Селезнева, выдвигавшаяся по округу № 6. Еще на трех округах партия кандидатов не выдвигала.

Таким образом, «Зеленая альтернатива» не представлена на округах № 1, 3, 4, 6, 7, 10 и 14. На остальных 18 округах у жителей Челябинска будет возможность проголосовать за представителей этой партии. Ситуацию может поменять только самоотвод кого-либо из кандидатов, либо снятие с выборов в судебном порядке.

Выборы состоятся 7 и 8 сентября. Жители Челябинска выберут 37 депутатов гордумы. Из них 25 будут выбраны по одномандатным округам, 12 — по партийным спискам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Несмотря на снятие с предвыборной гонки кандидатов-двойников, партии «Зеленая альтернатива» удалось зарегистрировать своих кандидатов на 18 из 25 округов на выборах в гордуму Челябинска. Такая информация содержится на портале облизбиркома. «Несмотря на то, что кандидаты Илья Исайчук, Андрей Кондратьев и Виктор Корнев утратили статус выдвинутых кандидатов, большинство кандидатов, выдвинутых „Зеленой альтернативой“, были зарегистрированы. Всего партии удалось зарегистрировать кандидатов на 18 избирательных округах», — следует из информации избиркома. Исайчук, Кондратьев и Корнев написали заявления о выходе из предвыборной гонки после того, как стало известно, что они выдвинуты на тех же округах, что и их тезки, являющиеся действующими депутатами гордумы. Также утратила статус кандидата Александра Селезнева, выдвигавшаяся по округу № 6. Еще на трех округах партия кандидатов не выдвигала. Таким образом, «Зеленая альтернатива» не представлена на округах № 1, 3, 4, 6, 7, 10 и 14. На остальных 18 округах у жителей Челябинска будет возможность проголосовать за представителей этой партии. Ситуацию может поменять только самоотвод кого-либо из кандидатов, либо снятие с выборов в судебном порядке. Выборы состоятся 7 и 8 сентября. Жители Челябинска выберут 37 депутатов гордумы. Из них 25 будут выбраны по одномандатным округам, 12 — по партийным спискам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...