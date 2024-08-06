В Киевской области удар пришелся по оборонному предприятию: карта СВО на 6 августа

В Броварах Киевской области оборонное предприятие подверглось атаке

06 августа 2024 в 10:08 Размер текста - 17 +

В городе Бровары оборонное предприятие загорелось после удара по нему Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В городе Бровары Киевской области оборонное предприятие у ТЦ «Терминал» подверглось атаке. На видео очевидцев заметно, что в воздух поднялся столб огня и дыма. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Удары по Украине В Киевской области в городе Бровары оборонное предприятие в районе ТЦ «Терминал» подверглось атаке, однако не уточняется, кто ее совершил. Сообщается, что очевидцы сняли на видео момент взрыва. Кроме того, в Сумах Сумской области прозвучала серия взрывов. При этом воздушной тревоги не объявлялось, сообщает украинский телеканал «Общественное». Также российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации, где находились боевики «Правого сектора»* (запрещенная в России экстремистская организация). Об этом сообщает координатор подполья Сергей Лебедев, уточняя, что атака произошла в населенном пункте Степовое, погибло много террористов. Донецкое направление За сутки ВСУ 33 раза провели атаки на территории ДНР, было выпущено 96 боеприпасов. В результате этого шестеро человек пострадало, еще один погиб. Также были повреждены два автомобиля, пять жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры. Информацию передает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Каховское направление Начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян сообщил о том, что подразделения группировки успешно помешали перегруппировке ВСУ на каховском направлении. По словам Кодряна, в ходе операций были уничтожены плавсредства и беспилотные летательные аппараты ВСУ, включая FPV-дроны, разведывательные и ударные БПЛА, 155-мм гаубица М777 и 152-мм гаубица Д20. Он также сообщил о потерях украинской армии, которые за прошедшие сутки составили более 70 военнослужащих. Херсонское направление Минобороны РФ сообщило об успешной операции морпехов Северного флота из состава войск группировки «Днепр», в результате которой был уничтожен склад боеприпасов Вооруженных сил Украины на херсонском направлении. По данным ведомства, после точного наведения и применения 122-мм буксируемых орудий Д-30 морской пехоты, средствами объективного контроля были зарегистрированы масштабное возгорание и серия вторичных детонаций на объекте противника. Харьковское направление Командир отделения российских штурмовиков 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с позывным Жук заявил, что украинские военные стреляли по своим сослуживцам, которые были взяты в плен в ходе боев за населенный пункт Песчаное в Харьковской области. Он также рассказал о случае, когда одного из пленных украинских солдат убил снайпер, это было сделано для того, чтобы пленный не передал российским войскам никакой информации. Также во время боев за Песчаное ВС РФ нанесли удар по военной технике ВСУ. В частности, по словам военного с позывным Жук, была уничтожена БМП Bradley американского производства и несколько французских колесных танков. Горловское направление ВСУ на востоке села Нью-Йорк пытаются выйти из окружения российской армии на горловском направлении. В силовых структурах также отметили, что при попытках побега с этого участка фронта военные Украины несут большие потери. Атаки ВСУ на регионы России В Курской области были сбиты три дрона украинской армии. Об этом в telegram-канале сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Позже стало известно, что число сбитых украинских дронов над регионом увеличилось до 26. Так, при обстреле Суджи пострадали пять человек, среди них трое детей. Над Брянской областью было уничтожено два БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем telegram-канале. Отмечается, что раненых не было обнаружено, на месте работают оперативники и экстренные службы. Кроме того, атаки прошли и над Белгородской областью, за сутки пострадали 12 человек. В регионе в селе Ясные Зори было повреждено 12 машин и три жилых дома гараж, написал губернатор Вячеслав Гладков в telegram-канале . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Бровары Киевской области оборонное предприятие у ТЦ «Терминал» подверглось атаке. На видео очевидцев заметно, что в воздух поднялся столб огня и дыма. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. В Киевской области в городе Бровары оборонное предприятие в районе ТЦ «Терминал» подверглось атаке, однако не уточняется, кто ее совершил. Сообщается, что очевидцы сняли на видео момент взрыва. Кроме того, в Сумах Сумской области прозвучала серия взрывов. При этом воздушной тревоги не объявлялось, сообщает украинский телеканал «Общественное». Также российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации, где находились боевики «Правого сектора»* (запрещенная в России экстремистская организация). Об этом сообщает координатор подполья Сергей Лебедев, уточняя, что атака произошла в населенном пункте Степовое, погибло много террористов. За сутки ВСУ 33 раза провели атаки на территории ДНР, было выпущено 96 боеприпасов. В результате этого шестеро человек пострадало, еще один погиб. Также были повреждены два автомобиля, пять жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры. Информацию передает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян сообщил о том, что подразделения группировки успешно помешали перегруппировке ВСУ на каховском направлении. По словам Кодряна, в ходе операций были уничтожены плавсредства и беспилотные летательные аппараты ВСУ, включая FPV-дроны, разведывательные и ударные БПЛА, 155-мм гаубица М777 и 152-мм гаубица Д20. Он также сообщил о потерях украинской армии, которые за прошедшие сутки составили более 70 военнослужащих. Минобороны РФ сообщило об успешной операции морпехов Северного флота из состава войск группировки «Днепр», в результате которой был уничтожен склад боеприпасов Вооруженных сил Украины на херсонском направлении. По данным ведомства, после точного наведения и применения 122-мм буксируемых орудий Д-30 морской пехоты, средствами объективного контроля были зарегистрированы масштабное возгорание и серия вторичных детонаций на объекте противника. Командир отделения российских штурмовиков 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с позывным Жук заявил, что украинские военные стреляли по своим сослуживцам, которые были взяты в плен в ходе боев за населенный пункт Песчаное в Харьковской области. Он также рассказал о случае, когда одного из пленных украинских солдат убил снайпер, это было сделано для того, чтобы пленный не передал российским войскам никакой информации. Также во время боев за Песчаное ВС РФ нанесли удар по военной технике ВСУ. В частности, по словам военного с позывным Жук, была уничтожена БМП Bradley американского производства и несколько французских колесных танков. ВСУ на востоке села Нью-Йорк пытаются выйти из окружения российской армии на горловском направлении. В силовых структурах также отметили, что при попытках побега с этого участка фронта военные Украины несут большие потери. В Курской области были сбиты три дрона украинской армии. Об этом в telegram-канале сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Позже стало известно, что число сбитых украинских дронов над регионом увеличилось до 26. Так, при обстреле Суджи пострадали пять человек, среди них трое детей. Над Брянской областью было уничтожено два БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем telegram-канале. Отмечается, что раненых не было обнаружено, на месте работают оперативники и экстренные службы. Кроме того, атаки прошли и над Белгородской областью, за сутки пострадали 12 человек. В регионе в селе Ясные Зори было повреждено 12 машин и три жилых дома гараж, написал губернатор Вячеслав Гладков в telegram-канале.