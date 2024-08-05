Аналитики определили компании ХМАО, где платят самые высокие зарплаты

В Ханты-Мансийском автономном округе самые большие зарплаты чаще всего предлагают в нефтяной и строительной отраслях, рассказали URA.RU аналитики HeadHunter. Доля прибыльных вакансий от таких предприятий на югорском рынке труда — около 20%.
«Сегодня каждая десятая актуальная вакансия в ХМАО предлагает заработную плату от 200 000 рублей и выше. Среди работодателей, готовых платить такие зарплаты, преобладают нефтегазовые компании (25% вакансий), строительная отрасль (17%), а также компании из отраслей „Промышленное оборудование, техника“ (14%), „Перевозки, логистика, ВЭД“ (11%) и „Энергетика“ (7%)», — говорится в исследовании.
Чаще всего высокооплачиваемую работу в компаниях предлагают водителям — 19% «дорогих» вакансий в Югре. А также на высокую оплату могут рассчитывать машинисты (12%) и сварщики (9%).
Ранее URA.RU рассказывало, на каких вакансиях в ХМАО платят зарплату более 500 тысяч рублей. Тогда тоже шла речь о нефтяной отрасли.
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