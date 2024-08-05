05 августа 2024

Аналитики определили компании ХМАО, где платят самые высокие зарплаты

HeadHunter: в ХМАО на каждой десятой вакансии платят от 200 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Большие зарплаты чаще всего предлагают в «нефтянке» и строительстве
Большие зарплаты чаще всего предлагают в «нефтянке» и строительстве Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе самые большие зарплаты чаще всего предлагают в нефтяной и строительной отраслях, рассказали URA.RU аналитики HeadHunter. Доля прибыльных вакансий от таких предприятий на югорском рынке труда — около 20%.

«Сегодня каждая десятая актуальная вакансия в ХМАО предлагает заработную плату от 200 000 рублей и выше. Среди работодателей, готовых платить такие зарплаты, преобладают нефтегазовые компании (25% вакансий), строительная отрасль (17%), а также компании из отраслей „Промышленное оборудование, техника“ (14%), „Перевозки, логистика, ВЭД“ (11%) и „Энергетика“ (7%)», — говорится в исследовании.

Чаще всего высокооплачиваемую работу в компаниях предлагают водителям — 19% «дорогих» вакансий в Югре. А также на высокую оплату могут рассчитывать машинисты (12%) и сварщики (9%).

Ранее URA.RU рассказывало, на каких вакансиях в ХМАО платят зарплату более 500 тысяч рублей. Тогда тоже шла речь о нефтяной отрасли.

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В Ханты-Мансийском автономном округе самые большие зарплаты чаще всего предлагают в нефтяной и строительной отраслях, рассказали URA.RU аналитики HeadHunter. Доля прибыльных вакансий от таких предприятий на югорском рынке труда — около 20%. «Сегодня каждая десятая актуальная вакансия в ХМАО предлагает заработную плату от 200 000 рублей и выше. Среди работодателей, готовых платить такие зарплаты, преобладают нефтегазовые компании (25% вакансий), строительная отрасль (17%), а также компании из отраслей „Промышленное оборудование, техника“ (14%), „Перевозки, логистика, ВЭД“ (11%) и „Энергетика“ (7%)», — говорится в исследовании. Чаще всего высокооплачиваемую работу в компаниях предлагают водителям — 19% «дорогих» вакансий в Югре. А также на высокую оплату могут рассчитывать машинисты (12%) и сварщики (9%). Ранее URA.RU рассказывало, на каких вакансиях в ХМАО платят зарплату более 500 тысяч рублей. Тогда тоже шла речь о нефтяной отрасли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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