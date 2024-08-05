Власти Пермского края нашли способ увеличить численность самозанятых

В Пермском крае власти направят 160,5 млн рублей в качестве дотаций муниципальным и городским округам. Бюджетные средства призваны увеличить численность самозанятых в территориях региона. Об этом говорится в приказе министерства финансов края, который имеется в распоряжении URA.RU.
«Утвердить прилагаемое распределение иных дотаций бюджетам муниципальных округов, городских округов Пермского края на стимулирование к увеличению численность самозанятых граждан и поступлению налога на профессиональных доход на третий квартал 2024 года», — сказано в приказе.
Общий размер дотаций составит 160,5 млн рублей. Больше всего денег — 71,5 млн рублей и 10,4 млн рублей — получат город Пермь и Пермский городской округ. Минимальный объем дотаций предусмотрен для ЗАТО Звездный (395 тысяч рублей) и Косинского округа (338 тысяч рублей).
В 2023 году в Прикамье насчитывалось 135 тысяч самозанятых, которые заняты в малом и среднем бизнеса. По данным аналитиков, треть экономически активного населения региона работает в сфере МСП.
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В Пермском крае власти направят 160,5 млн рублей в качестве дотаций муниципальным и городским округам. Бюджетные средства призваны увеличить численность самозанятых в территориях региона. Об этом говорится в приказе министерства финансов края, который имеется в распоряжении URA.RU. «Утвердить прилагаемое распределение иных дотаций бюджетам муниципальных округов, городских округов Пермского края на стимулирование к увеличению численность самозанятых граждан и поступлению налога на профессиональных доход на третий квартал 2024 года», — сказано в приказе. Общий размер дотаций составит 160,5 млн рублей. Больше всего денег — 71,5 млн рублей и 10,4 млн рублей — получат город Пермь и Пермский городской округ. Минимальный объем дотаций предусмотрен для ЗАТО Звездный (395 тысяч рублей) и Косинского округа (338 тысяч рублей). В 2023 году в Прикамье насчитывалось 135 тысяч самозанятых, которые заняты в малом и среднем бизнеса. По данным аналитиков, треть экономически активного населения региона работает в сфере МСП.