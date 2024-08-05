05 августа 2024

Власти Пермского края нашли способ увеличить численность самозанятых

В Пермском крае на увеличение численности самозанятых направят миллионы рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганский государственный колледж. Курган, колледж, кондитер, повар, курганский колледж
Территории направят деньги на самозанятых Фото:

В Пермском крае власти направят 160,5 млн рублей в качестве дотаций муниципальным и городским округам. Бюджетные средства призваны увеличить численность самозанятых в территориях региона. Об этом говорится в приказе министерства финансов края, который имеется в распоряжении URA.RU.

«Утвердить прилагаемое распределение иных дотаций бюджетам муниципальных округов, городских округов Пермского края на стимулирование к увеличению численность самозанятых граждан и поступлению налога на профессиональных доход на третий квартал 2024 года», — сказано в приказе.

Общий размер дотаций составит 160,5 млн рублей. Больше всего денег — 71,5 млн рублей и 10,4 млн рублей — получат город Пермь и Пермский городской округ. Минимальный объем дотаций предусмотрен для ЗАТО Звездный (395 тысяч рублей) и Косинского округа (338 тысяч рублей).

В 2023 году в Прикамье насчитывалось 135 тысяч самозанятых, которые заняты в малом и среднем бизнеса. По данным аналитиков, треть экономически активного населения региона работает в сфере МСП.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае власти направят 160,5 млн рублей в качестве дотаций муниципальным и городским округам. Бюджетные средства призваны увеличить численность самозанятых в территориях региона. Об этом говорится в приказе министерства финансов края, который имеется в распоряжении URA.RU. «Утвердить прилагаемое распределение иных дотаций бюджетам муниципальных округов, городских округов Пермского края на стимулирование к увеличению численность самозанятых граждан и поступлению налога на профессиональных доход на третий квартал 2024 года», — сказано в приказе. Общий размер дотаций составит 160,5 млн рублей. Больше всего денег — 71,5 млн рублей и 10,4 млн рублей — получат город Пермь и Пермский городской округ. Минимальный объем дотаций предусмотрен для ЗАТО Звездный (395 тысяч рублей) и Косинского округа (338 тысяч рублей). В 2023 году в Прикамье насчитывалось 135 тысяч самозанятых, которые заняты в малом и среднем бизнеса. По данным аналитиков, треть экономически активного населения региона работает в сфере МСП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...