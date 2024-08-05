В Минздраве раскрыли состояние пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле

Трое пострадавших при обрушении дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РФ.
«На стационарном лечении остаются восемь пострадавших в Нижнем Тагиле. Состояние троих оценивается как тяжелое», — передает ТАСС сообщение от медиков.
Обрушение дома в Нижнем Тагиле произошло 1 августа: предположительно, был взрыв бытового газа. Погибли десять человек, из них пятеро детей. Поисково-спасательная операция по вызволению людей из-под завалов шла почти двое суток.
Силовики задержали двух слесарей и одного мастера в рамках уголовного дела о взрыве и обрушении дома. С обвиняемыми работает отдел по расследованию особо важных дел. Самое важное о трагедии — в сюжете URA.RU.
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