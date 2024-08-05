05 августа 2024

В Минздраве раскрыли состояние пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле

Трое пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле в тяжелом состоянии
© Служба новостей «URA.RU»
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Еще восемь человек остаются на стационарном лечении (архивное фото)
Еще восемь человек остаются на стационарном лечении (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Трое пострадавших при обрушении дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РФ.

«На стационарном лечении остаются восемь пострадавших в Нижнем Тагиле. Состояние троих оценивается как тяжелое», — передает ТАСС сообщение от медиков.

Обрушение дома в Нижнем Тагиле произошло 1 августа: предположительно, был взрыв бытового газа. Погибли десять человек, из них пятеро детей. Поисково-спасательная операция по вызволению людей из-под завалов шла почти двое суток. 

Силовики задержали двух слесарей и одного мастера в рамках уголовного дела о взрыве и обрушении дома. С обвиняемыми работает отдел по расследованию особо важных дел. Самое важное о трагедии — в сюжете URA.RU.

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Трое пострадавших при обрушении дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РФ. «На стационарном лечении остаются восемь пострадавших в Нижнем Тагиле. Состояние троих оценивается как тяжелое», — передает ТАСС сообщение от медиков. Обрушение дома в Нижнем Тагиле произошло 1 августа: предположительно, был взрыв бытового газа. Погибли десять человек, из них пятеро детей. Поисково-спасательная операция по вызволению людей из-под завалов шла почти двое суток.  Силовики задержали двух слесарей и одного мастера в рамках уголовного дела о взрыве и обрушении дома. С обвиняемыми работает отдел по расследованию особо важных дел. Самое важное о трагедии — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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