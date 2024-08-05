В Перми мужчина попал под электропоезд

06 августа 2024 в 13:53 Размер текста - 17 +

Мужчина споткнулся и упал на рельсы перед движущимся электропоездом Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Перми сотрудники транспортной полиции проводят проверку после нанесения травм мужчине, который 4 августа 2024 года попал под движущийся электропоезд. ЧП произошло на перегоне «Голованово — Адищево». «Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили личность пострадавшего. Им оказался 40-летний житель Перми, который шел вдоль железной дороги, споткнулся и упал на рельсы перед близко идущим электропоездом. Машинист увидел человека вблизи железнодорожных путей и применил экстренное торможение для предотвращения наезда. Но травмирования избежать не удалось», — сообщили в пресс-службе Пермского линейного отдела полиции на транспорте. Пострадавший был госпитализирован в одну из больниц Перми с травмами различной степени тяжести. Сотрудники транспортной полиции устанавливают все обстоятельства ЧП. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае грузовой поезд наехал на мужчину, который шел в колее железнодорожного пути. Пешеход получил многочисленные ушибы и переломы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми сотрудники транспортной полиции проводят проверку после нанесения травм мужчине, который 4 августа 2024 года попал под движущийся электропоезд. ЧП произошло на перегоне «Голованово — Адищево». «Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили личность пострадавшего. Им оказался 40-летний житель Перми, который шел вдоль железной дороги, споткнулся и упал на рельсы перед близко идущим электропоездом. Машинист увидел человека вблизи железнодорожных путей и применил экстренное торможение для предотвращения наезда. Но травмирования избежать не удалось», — сообщили в пресс-службе Пермского линейного отдела полиции на транспорте. Пострадавший был госпитализирован в одну из больниц Перми с травмами различной степени тяжести. Сотрудники транспортной полиции устанавливают все обстоятельства ЧП. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае грузовой поезд наехал на мужчину, который шел в колее железнодорожного пути. Пешеход получил многочисленные ушибы и переломы.