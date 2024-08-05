«Несгибаемая воля наших бойцов»: уральский полпред Якушев прокомментировал выставку техники НАТО

Владимир Якушев отметил подвиг российских военнослужащих в зоне СВО, комментируя выставку трофейной техники НАТО. Об этом сообщает пресс-служба уральского полпредства. Выставка «Сила V правде — гордость и победа» открылась в Тюмени 5 августа.
«Находясь вдалеке от зоны специальной операции, сложно осознать масштаб событий, которые там происходят. Выставка трофейной техники — это не только демонстрация географии нашего противника и его материально-технической базы. Это наглядное подтверждение несгибаемой воли наших бойцов, их стойкости и самоотверженности», — подчеркнул врио секретаря Генсовета партии «Единая Россия», полномочный представитель президента Владимир Якушев.
В первый день работы выставки ее посетило более 20 тысяч тюменцев. О военных машинах НАТО, представленных на ней, смотрите в фоторепортаже URA.RU.
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Владимир Якушев отметил подвиг российских военнослужащих в зоне СВО, комментируя выставку трофейной техники НАТО. Об этом сообщает пресс-служба уральского полпредства. Выставка «Сила V правде — гордость и победа» открылась в Тюмени 5 августа. «Находясь вдалеке от зоны специальной операции, сложно осознать масштаб событий, которые там происходят. Выставка трофейной техники — это не только демонстрация географии нашего противника и его материально-технической базы. Это наглядное подтверждение несгибаемой воли наших бойцов, их стойкости и самоотверженности», — подчеркнул врио секретаря Генсовета партии «Единая Россия», полномочный представитель президента Владимир Якушев. В первый день работы выставки ее посетило более 20 тысяч тюменцев. О военных машинах НАТО, представленных на ней, смотрите в фоторепортаже URA.RU.