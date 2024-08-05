«Несгибаемая воля наших бойцов»: уральский полпред Якушев прокомментировал выставку техники НАТО

Полпред Якушев отметил подвиг военных на СВО, комментируя выставку техники НАТО

06 августа 2024 в 15:07 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев отметил стойкость и самоотверженность российских военных Фото: Денис Моргунов © URA.RU Владимир Якушев отметил подвиг российских военнослужащих в зоне СВО, комментируя выставку трофейной техники НАТО. Об этом сообщает пресс-служба уральского полпредства. Выставка «Сила V правде — гордость и победа» открылась в Тюмени 5 августа. «Находясь вдалеке от зоны специальной операции, сложно осознать масштаб событий, которые там происходят. Выставка трофейной техники — это не только демонстрация географии нашего противника и его материально-технической базы. Это наглядное подтверждение несгибаемой воли наших бойцов, их стойкости и самоотверженности», — подчеркнул врио секретаря Генсовета партии «Единая Россия», полномочный представитель президента Владимир Якушев. В первый день работы выставки ее посетило более 20 тысяч тюменцев. О военных машинах НАТО, представленных на ней, смотрите в фоторепортаже URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владимир Якушев отметил подвиг российских военнослужащих в зоне СВО, комментируя выставку трофейной техники НАТО. Об этом сообщает пресс-служба уральского полпредства. Выставка «Сила V правде — гордость и победа» открылась в Тюмени 5 августа. «Находясь вдалеке от зоны специальной операции, сложно осознать масштаб событий, которые там происходят. Выставка трофейной техники — это не только демонстрация географии нашего противника и его материально-технической базы. Это наглядное подтверждение несгибаемой воли наших бойцов, их стойкости и самоотверженности», — подчеркнул врио секретаря Генсовета партии «Единая Россия», полномочный представитель президента Владимир Якушев. В первый день работы выставки ее посетило более 20 тысяч тюменцев. О военных машинах НАТО, представленных на ней, смотрите в фоторепортаже URA.RU.