05 августа 2024

«Несгибаемая воля наших бойцов»: уральский полпред Якушев прокомментировал выставку техники НАТО

Полпред Якушев отметил подвиг военных на СВО, комментируя выставку техники НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
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Якушев. Тюмень , якушев владимир
Владимир Якушев отметил стойкость и самоотверженность российских военных Фото:

Владимир Якушев отметил подвиг российских военнослужащих в зоне СВО, комментируя выставку трофейной техники НАТО. Об этом сообщает пресс-служба уральского полпредства. Выставка «Сила V правде — гордость и победа» открылась в Тюмени 5 августа.

«Находясь вдалеке от зоны специальной операции, сложно осознать масштаб событий, которые там происходят. Выставка трофейной техники — это не только демонстрация географии нашего противника и его материально-технической базы. Это наглядное подтверждение несгибаемой воли наших бойцов, их стойкости и самоотверженности», — подчеркнул врио секретаря Генсовета партии «Единая Россия», полномочный представитель президента Владимир Якушев.

В первый день работы выставки ее посетило более 20 тысяч тюменцев. О военных машинах НАТО, представленных на ней, смотрите в фоторепортаже URA.RU.

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Владимир Якушев отметил подвиг российских военнослужащих в зоне СВО, комментируя выставку трофейной техники НАТО. Об этом сообщает пресс-служба уральского полпредства. Выставка «Сила V правде — гордость и победа» открылась в Тюмени 5 августа. «Находясь вдалеке от зоны специальной операции, сложно осознать масштаб событий, которые там происходят. Выставка трофейной техники — это не только демонстрация географии нашего противника и его материально-технической базы. Это наглядное подтверждение несгибаемой воли наших бойцов, их стойкости и самоотверженности», — подчеркнул врио секретаря Генсовета партии «Единая Россия», полномочный представитель президента Владимир Якушев. В первый день работы выставки ее посетило более 20 тысяч тюменцев. О военных машинах НАТО, представленных на ней, смотрите в фоторепортаже URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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