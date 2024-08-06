У девелоперов ХМАО появился новый способ получить деньги на застройку домов

У застройщиков ХМАО появилась возможность получать дешевые кредиты на возведение загородной недвижимости. Финансирование застройки проходит в рамках эскроу-счетов, которые стали обязательным условием в обновленной семейной ипотеке. О том, как работает механизм URA.RU попросило рассказать эксперта в сфере строительства и гендиректора «СРО „ОПУС“ из Нижневартовска Сергея Чабана.
«Сначала подрядчик должен получить аккредитацию у оператора проекта. Потом — договориться с заказчиком и оформить договор подряда и необходимые документы. После того, как деньги по договору подряда на 100% зачислены на эскроу, подрядчик подписывает кредитную документацию и открывается кредитная линия по финансированию. Линия открывается на 80% от суммы по договору подряда, процентная ставка — от 1%», — поясняет эксперт.
После окончания строительства заказчик предоставляет в банк документацию о завершении дома. «Раскрывается эскроу и денежные средства — 80% идут в счет оплаты финансирования подрядчика, а 20% — подрядчику на расчетный счет. Если подрядчик строил без финансирования за собственные средства, то он получает всю сумму со счета-эскроу», — добавляет собеседник.
Ранее URA.RU рассказывало, что эскроу-счета помогут югорчанам защититься от проблемных застройщиков. Это связано с тем, что деньги за объект подрядчики теперь будут получать лишь по завершению строительства.
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