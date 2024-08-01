01 августа 2024

У жителей ХМАО появился новый способ защититься от проблемных застройщиков

Жители ХМАО смогут защититься от проблемных застройщиков через эскроу-счета
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города Сысерть и посёлка Щелкун. Свердловская область, загородный дом, строительство дома, дом деменьшина, вип дача
Эскроу-счета стали применять в загородной застройке Фото:

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа появилась новая возможность обезопасить сделки по строительству загородных домов. Теперь по обновленной семейной ипотеке «загородка» строится с помощью эскроу-счетов. Новый механизм URA.RU обсудило с экспертом в сфере строительства и гендиректором «СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергеем Чабаном.

«В целом идея эскроу-счетов — безопасность заказчика и гарантия, что дом будет точно построен. На рынке немало строительных компаний, ИП и просто бригад без регистрации, которые в лучшем случае просто не соблюдают сроки, а в худшем — исчезают с деньгами. Но много и вполне добросовестных подрядчиков», — отмечает строительный эксперт.

Получить деньги с эскроу-счета застройщик может лишь по завершению строительства. «При этом подрядчик ограничен максимальным пределом срока строительства в полтора года. Если в срок не уложится, могут измениться условия возврата предоставленного финансирования (если оно использовалось). Ну, и деньги продолжат лежать на эскроу», — добавляет собеседник.

С марта 2025 года в России также заработает другой закон по эскроу-счетам в ИЖС. Но здесь их применение будет добровольным. «Подрядчик и заказчик сами решают, хотят они рассчитываться по такой системе или нет», — резюмирует Чабан.

Ранее URA.RU рассказывало, что обновленную семейную ипотеку будут выдавать под 6% семьям с ребенком до шести лет. Кроме загородного рынка программа распространяется на многоквартирные новостройки.

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У жителей Ханты-Мансийского автономного округа появилась новая возможность обезопасить сделки по строительству загородных домов. Теперь по обновленной семейной ипотеке «загородка» строится с помощью эскроу-счетов. Новый механизм URA.RU обсудило с экспертом в сфере строительства и гендиректором «СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергеем Чабаном. «В целом идея эскроу-счетов — безопасность заказчика и гарантия, что дом будет точно построен. На рынке немало строительных компаний, ИП и просто бригад без регистрации, которые в лучшем случае просто не соблюдают сроки, а в худшем — исчезают с деньгами. Но много и вполне добросовестных подрядчиков», — отмечает строительный эксперт. Получить деньги с эскроу-счета застройщик может лишь по завершению строительства. «При этом подрядчик ограничен максимальным пределом срока строительства в полтора года. Если в срок не уложится, могут измениться условия возврата предоставленного финансирования (если оно использовалось). Ну, и деньги продолжат лежать на эскроу», — добавляет собеседник. С марта 2025 года в России также заработает другой закон по эскроу-счетам в ИЖС. Но здесь их применение будет добровольным. «Подрядчик и заказчик сами решают, хотят они рассчитываться по такой системе или нет», — резюмирует Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что обновленную семейную ипотеку будут выдавать под 6% семьям с ребенком до шести лет. Кроме загородного рынка программа распространяется на многоквартирные новостройки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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