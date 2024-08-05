В ХМАО взлетели цены на дизель

В Ханты-Мансийском автономном округе цены на дизель выросли до 70,60 рублей за литр. За июль топливо подорожало более чем на 20 копеек, сообщил URA.RU Росстат.
«Стоимость литра дизельного топлива в среднем по ХМАО составляет 70,60 рублей. К началу июля цена была на уровне около 70,39 рублей. За месяц дизель подорожал на 21 копейку», — следует из статистики ведомства.
Среди крупнейших городов ХМАО самое дорогое топливо продают в Ханты-Мансийске, где за литр горючего просят 71,67 рублей. В Нижневартовске дизель в среднем стоит по 71,01 рублей, а дешевле всего топливо продают в Сургуте — 69,69 рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что ХМАО вошел в число регионов-лидеров по ценам на бензин в России. Регион занял пятое место по доступности топлива в стране.
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