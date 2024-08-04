04 августа 2024

ЯНАО и ХМАО вошли в число регионов-лидеров по цене на бензин в России

© Служба новостей «URA.RU»
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ЯНАО стал лучшим регионом по цене на бензин, ХМАО - занял пятое место
ЯНАО стал лучшим регионом по цене на бензин, ХМАО - занял пятое место Фото:

ЯНАО и ХМАО заняли первое и пятое места по доступности бензина среди регионов России. На среднемесячную зарплату в июне 2024 года на Ямале можно было приобрести 2700 литров бензина, в Югре — 1958 литров, сообщается в исследовании.

"Ямало-Ненецкий автономный округ — объем бензина марки АИ-92 который можно купить на чистую среднюю заработную плату в регионе за месяц, литры: 2700. Ханты-Мансийский автономный округ — объем бензина марки АИ-92 который можно купить на чистую среднюю заработную плату в регионе за месяц, литры: 1958", — выяснило РИА Новости.

Второе и третье места заняли Москва (2441 литр) и Чукотский АО (2341 литр). На четвертой строке рейтинга оказался Ненецкий АО (2059 литров).

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде резко выросла цена на бензин марки АИ-92. Менее чем за месяц стоимость топлива увеличилась на восемь рублей. 

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ЯНАО и ХМАО заняли первое и пятое места по доступности бензина среди регионов России. На среднемесячную зарплату в июне 2024 года на Ямале можно было приобрести 2700 литров бензина, в Югре — 1958 литров, сообщается в исследовании. "Ямало-Ненецкий автономный округ — объем бензина марки АИ-92 который можно купить на чистую среднюю заработную плату в регионе за месяц, литры: 2700. Ханты-Мансийский автономный округ — объем бензина марки АИ-92 который можно купить на чистую среднюю заработную плату в регионе за месяц, литры: 1958", — выяснило РИА Новости. Второе и третье места заняли Москва (2441 литр) и Чукотский АО (2341 литр). На четвертой строке рейтинга оказался Ненецкий АО (2059 литров). Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде резко выросла цена на бензин марки АИ-92. Менее чем за месяц стоимость топлива увеличилась на восемь рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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