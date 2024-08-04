ЯНАО и ХМАО вошли в число регионов-лидеров по цене на бензин в России

ЯНАО и ХМАО заняли первое и пятое места по доступности бензина среди регионов России. На среднемесячную зарплату в июне 2024 года на Ямале можно было приобрести 2700 литров бензина, в Югре — 1958 литров, сообщается в исследовании.
"Ямало-Ненецкий автономный округ — объем бензина марки АИ-92 который можно купить на чистую среднюю заработную плату в регионе за месяц, литры: 2700. Ханты-Мансийский автономный округ — объем бензина марки АИ-92 который можно купить на чистую среднюю заработную плату в регионе за месяц, литры: 1958", — выяснило РИА Новости.
Второе и третье места заняли Москва (2441 литр) и Чукотский АО (2341 литр). На четвертой строке рейтинга оказался Ненецкий АО (2059 литров).
Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде резко выросла цена на бензин марки АИ-92. Менее чем за месяц стоимость топлива увеличилась на восемь рублей.
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