В ЯНАО рабочие добились взыскания старых долгов по зарплате

Бывшие сотрудники «Полярстройкомплект» добились выплаты долгов по зарплате

06 августа 2024 в 16:16 Размер текста - 17 +

Компания не заплатила работникам за февраль и отказалась от расчетов при увольнении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) рабочие выиграли судебные иски к ООО «Полярстройкомплект» о взыскании долгов по заработной плате. Об этом сообщает городской суд Нового Уренгоя. Ранее компания была известна тем, что получила предостережение от генпрокуратуры России за задержки по зарплате. В горсуде Новом Уренгое слушались дела бывших сотрудников компании ООО «Полярстройкомплект» о взыскании задолженностей по заработной плате. Все они обращались с жалобами в прокуратуру. Как следует из данных картотеки дел, компания «Полярстройкомплект» не заплатила работникам за февраль и не произвела положенный при увольнении расчет. Иски надзорные органы подавали в интересах водителей, замначальника строительного участка, энергетика и других работников. Задолженности по зарплате варьировались от 27 до 86 тысяч рублей. Иски податели заявлений выиграли, возместив, в том числе моральный вред. По данным СБИС, ООО «Полярстройкомплект» — компания из Нового Уренгоя, которая берет подряды по строительству инженерных коммуникаций. Численность сотрудников предприятия ежегодно снижается, объемы чистой прибыли падали с 2022 года. В 2023 году убытки составили 62 млн рублей. В Арбитражном суде ЯНАО рассматриваются иски партнеров компании о долгах за поставленную продукцию. На Ямале «Полярстройкомплект» известен тем, что в мае 2019 года его руководство получило индивидуальное предостережение от заместителя генерального прокурора РФ. Это произошло в ходе совещания в Салехарде, на котором присутствовали губернатор округа Дмитрий Артюхов, высокопоставленные ямальские чиновники и директора четырех компаний, где неоднократно задерживали зарплату. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Новом Уренгое (ЯНАО) рабочие выиграли судебные иски к ООО «Полярстройкомплект» о взыскании долгов по заработной плате. Об этом сообщает городской суд Нового Уренгоя. Ранее компания была известна тем, что получила предостережение от генпрокуратуры России за задержки по зарплате. В горсуде Новом Уренгое слушались дела бывших сотрудников компании ООО «Полярстройкомплект» о взыскании задолженностей по заработной плате. Все они обращались с жалобами в прокуратуру. Как следует из данных картотеки дел, компания «Полярстройкомплект» не заплатила работникам за февраль и не произвела положенный при увольнении расчет. Иски надзорные органы подавали в интересах водителей, замначальника строительного участка, энергетика и других работников. Задолженности по зарплате варьировались от 27 до 86 тысяч рублей. Иски податели заявлений выиграли, возместив, в том числе моральный вред. По данным СБИС, ООО «Полярстройкомплект» — компания из Нового Уренгоя, которая берет подряды по строительству инженерных коммуникаций. Численность сотрудников предприятия ежегодно снижается, объемы чистой прибыли падали с 2022 года. В 2023 году убытки составили 62 млн рублей. В Арбитражном суде ЯНАО рассматриваются иски партнеров компании о долгах за поставленную продукцию. На Ямале «Полярстройкомплект» известен тем, что в мае 2019 года его руководство получило индивидуальное предостережение от заместителя генерального прокурора РФ. Это произошло в ходе совещания в Салехарде, на котором присутствовали губернатор округа Дмитрий Артюхов, высокопоставленные ямальские чиновники и директора четырех компаний, где неоднократно задерживали зарплату.